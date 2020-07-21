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Установка для замены жидкости в АКПП – SL-045M

  • 21/07/2020, 16:40
Обладатели автомобилей с автоматической коробкой передач ведут жаркие дискуссии относительно необходимости замены жидкости в АКПП. И в них нет ни правых, ни заблуждающихся.

Все имеющиеся в эксплуатации машины делятся на два типа – требующие замены жидкости и использующие заводскую, в период всего срока использования. К первой категории относятся более старые модели. Ко второй – сошедшие с конвейера относительно недавно.

Действительно, в сервисной книжке и техническом регламенте обслуживания ряда современных авто, не предусмотрена замена жидкости АКПП. Но указывая мифическое понятие «весь срок эксплуатации», производители не оговаривают, какой именно период они под ним подразумевают. Мировая автомобильная индустрия считает, что срок эксплуатации транспортного средства составляет максимум 6 лет с годовым пробегом в 30 000 километров. А это значит, что большинству владельцев «автомата» необходимо озаботиться о замене жидкости АКПП. И для её максимальной эффективности, необходимо использовать спецоборудование.

Зачем нужна установка для замены жидкости в АКПП

Замена масла в АКПП – сложный технологический процесс, который требует тщательного контроля в процессе проведения операции. Если не полностью промыть систему, в ней останутся частички разрушившихся фракционных материалов, а также старой жидкости, которая успела осесть на элементах системы. Они негативно сказываются на состоянии трансмиссии и могут привести к капитальному ремонту АКПП со временем.

Данных проблем позволяет избежать использование в процессе работы спецоборудования. По соотношению цена-качество, одним из наиболее выгодных вариантов на российском рынке, является установка для замены жидкости в АКПП SL-045M.

Если одна из специализаций работы автосервиса – замена трансмиссионной жидкости, без подобного оборудования обойтись сложно. Кроме имиджевой составляющей, которая свидетельствует, что вы не экономите деньги на современном оснащении своего предприятия, использование установки для замены жидкости АКПП имеет и ряд других преимуществ:

  • Позволяет осуществлять максимально качественную замену жидкости
  • Полностью автоматизирует процесс работы, обеспечивает точность контроля
  • SL-045M проста в эксплуатации и обслуживании
  • Позволяет существенно экономить человеко-часы при высоком качестве обслуживания

Замена жидкости в АКПП с использованием спецоборудования позволяет увеличить эксплуатационный ресурс авто. А квалифицированный подход к работе и новое оборудование – гарантируют стабильный поток клиентов в сервис.

Особенности установки для замены жидкости в АКПП SL-045M

Проверенным и экономически выгодным решением для оснащения автосервиса, является установка для замены жидкости в АКПП SL-045M. Обеспечивая равномерный поток из АКПП и в АКПП, что является обязательным условиям согласно техническим регламентам автопроизводителей, она позволяет оказывать максимально качественную услугу. Установка предназначена для полной промывки и замены жидкостей путём их вытеснения.

Одним из основных преимуществ данного оборудования, является возможность осуществления замены почти на всех автомобилях, которые активно эксплуатируются на территории РФ и СНГ. В базе данных устройства прошита информация о различных марках и моделях машин. Выбрав необходимую, установка отображает регламент замены, предусмотренный заводом-производителем. Таким образом, исключён человеческий фактор, а также ошибки и при выборе ATF, и при определении требуемого объёма. В случае, когда осуществлён недолив или напротив – перелив, это негативно сказывается на трансмиссии и её работоспособности. Поэтому, осуществляется двойной контроль – оборудованием и специалистом. А наличие регламента является серьёзным подспорьем мастеру, особенно при работе с моделями, с которыми он не сталкивается ежедневно.

Помимо этого, установка автоматически определяет направление потока жидкости, вне зависимости от подключения её шлангов к АКПП. Существует в ней и так называемая защита от субъективных факторов в процессе работы. Это машинальный переход системы в режим «кольцо». Если такового на устройстве не установлено, возможны инциденты, когда по невнимательности специалиста или ряду объективных причин, залив ATF происходит сверх меры и уже чистая жидкость выливается через шланг вывода. это приводит к её высокому расходу, что существенно отражается  на стоимости услуги для потребителя. Таким образом, автосервис получает негатив от клиента и потерю своей репутации. Режим «кольцо» позволяет обеспечивать передачу жидкости по системе авто, когда она закончилась в резервуаре, достигнут необходимый объём или при аварийном отключении питания.

На высоком уровне реализованы и защитные опции устройства. Установка для замены жидкости в АКПП SL-045M укомплектована самовосстанавливающим предохранителем, который предохраняет систему от короткого замыкания. Продумана защита в случае, если осуществлено неправильное подключение кабеля устройства к аккумулятору. А одной из ключевых защитных опций является способность уберечь авто от завоздушивания системы, в процессе выполнения замены жидкости. Установка сама контролирует уровень давления ATF в системе в процессе работы, а также качество процесса исходя из работы потоков.

Применение надёжного спецоборудования, к которому относится установка для замены жидкости в АКПП SL-045M, позволяет вывести автосервис на другой уровень. Предоставляя услугу на высоком уровне, вы создаёте позитивный имидж своей компании, обеспечивая тем самым постоянный прирост клиентов.

Фото с сайта sks-avto.ru

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