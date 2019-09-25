Реконструкцию путепровода для четвертого моста начнут до конца 2019 года

Мэрия Новосибирска выдала первое разрешение на строительство в рамках крупнейшего концессионного транспортного проекта в Новосибирской области – создания четвёртого моста через Обь. Согласно документу Сибирская концессионная компания (концессионер проекта, входит в Группу «ВИС») выполнит реконструкцию части путепровода в створе Зыряновской улицы на правом берегу Оби, сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

Отмечается, что до конца ноября концедент должен завершить работы по подготовке выделенной территории. После этого на участке возможно будет приступить непосредственно к строительным работам. Группа «ВИС» планирует начать реконструкцию до конца 2019 года.

— Путепровод включает четыре автомобильные полосы и два трамвайных пути. Текущее техническое состояние участка не отвечает современным стандартам проекта по созданию 4 моста. Реконструкция будет осуществляться поэтапно. Весь комплекс работ спланирован таким образом, чтобы обеспечить бесперебойное движение трамваев. Для этого будет проложена временная линия. Она пройдёт в стороне от существующих путей и обеспечит безопасное движение подвижного состава, — говорится в сообщении пресс-службы.

Дополнительно в рамках реконструкции путепровода концессионер выполнит переустройство части коммуникаций РЖД. Проект производства работ уже согласован с государственной корпорацией.

Фото предоставлено пресс-службой Группы «ВИС»