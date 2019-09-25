В Новосибирской области организацию оштрафовали за коррупционное правонарушение

Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска Новосибирской области проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО СК «Восток–С», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Так, в 2018 году Октябрьский районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора АНО ДПО «ТрудЭксперт», признав его виновным в совершении 22 преступлениям, предусмотренным п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за незаконные действия).

— Установлено, что руководитель автономной некоммерческой организации за денежное вознаграждение выдал ООО СК «Восток–С» удостоверения об окончании сотрудниками общества обучения по программам курсов «пожарно-технический минимум» и «охрана труда». Однако фактически работники предприятия обучение не проходили, удостоверения ими были получены незаконно, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки прокурор возбудил в отношении общества административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По постановлению прокурора мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения с назначением штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Фото: Ростислав Нетисов