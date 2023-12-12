Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирован новый рекорд по потреблению электроэнергии. Об этом сообщили в региональном Министерстве ЖКХ и энергетики.

— В энергосистеме Новосибирской области 11 декабря в 18:00 зафиксирован новый максимум потребления на уровне 3044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,8 ºС, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что достижение максимума связано с периодом аномально низких температур. Это привело к увеличению потребления энергии системами электроотопления.

Предыдущий максимум был зарегистрирован в регионе в 1990 году. Тогда при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,3 ºС потребление составило 3023 МВт.

Ранее редакция сообщала, что тарифы на ЖКХ вырастут на 12,7% в 2024 году в Новосибирске.