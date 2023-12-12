S7 с 10 января вводит рейс Саратов-Новосибирск

Из Новосибирска можно будет летать в Саратов с 10 января 2024 года. Авиакомпании S7 Airlines добавила рейсы в этом направлении. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Гагарин».

Вылететь в Саратов можно будет два раза в неделю, а именно в субботу и среду. Период выполнения авиарейсов — с 10 января по 30 марта.

— Вылет из Саратова в 23:45, в Новосибирск самолет прибудет в аэропорт Толмачево в 06:10 (по местному времени), — говорится в сообщении.

Обратный рейс будет совершаться в 22:20.

Напомним, что авиакомпания S7 запустила дополнительные рейсы в зимнем сезоне из Новосибирска. Из Новосибирска можно будет улететь в Горно-Алтайск, Казань и Кызыл.

Ранее редакция сообщала о том, что дополнительный рейс поезда Новосибирск-Новокузнецк запустят после праздника.