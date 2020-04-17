Ректорам вузов предложено отменить оплату за общежития студентам, обучающимся дистанционно

Губернатор Андрей Травников предложил ректорам вузов Новосибирской области обсудить возможность такой меры и принять решение по отмене начисления оплаты студентам, выехавшим из общежитий и обучающимся дистанционно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Во многих регионах страны вузы принимают решения отменить плату за общежития для тех студентов, которые находятся дома и обучаются дистанционно. Что абсолютно разумно и справедливо: не живешь в общежитии, не должен платить, а бремя за содержание этого общежития вуз должен взять на себя и решить этот вопрос. Знаю, что Новосибирский государственный педагогический университет принял такое решение. Я обратился к ректорам всех новосибирских вузов – принять решение и отменить на весь период нахождения дома на дистанционном обучении студентов плату за проживание в общежитии, – отметил глава региона.

С 31 марта в Новосибирской области действуют ограничения доступа людей и транспортных средств – они продлены до 30 апреля.

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