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Застройщикам дали три большие «плюшки»

И несколько мелких, которые будут доступны не всем.
Э
  • 17/04/2020, 16:50
Автор: Юлия Данилова
architecture
Многие участники рынка ожидали, что им разрешат убрать пени и штрафы за просрочку сроков строительства. Этого не произошло.

На совещании по обсуждению ситуации в строительном комплексе, которое прошло 16 апреля, президент России Владимир Путин озвучил меры поддержки, адаптированные под потребности отрасли.

— Как и многие другие отрасли, строительный комплекс столкнулся сегодня с объективными трудностями. Главная из них — падение, сжатие спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом. Затруднен и доступ застройщиков к кредитным ресурсам, — перечислил проблемы застройщиков глава государства. — Понимаю обеспокоенность компаний, занятых в крупных инфраструктурных проектах. Ведь им важно видеть перспективу, чтобы планировать свою работу, вдолгую планировать. Поэтому сразу скажу: мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора.

Меры поддержки, предложенные президентом РФ:

— Запуск специальной льготной ипотечной программ. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн в Москве и Санкт-Петербурге. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно обратиться до 1 ноября текущего года. По предварительным оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуются около 6 млрд рублей.

— Повышение доступности банковских кредитов для компаний строительной отрасли с субсидированием процентной ставки. Эта помощь будет предоставлена компаниям, которые сохранят занятость. Кроме того, они должны взять на себя обязательство по завершению строительства домов, запланированных к вводу в этом и в следующем году. На поддержку программы кредитования строительной отрасли планируется направить 12 млрд рублей.

— Докапитализация Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей. Эти ресурсы планируется направить на решение проблемы с долгостроями.

— Предоставление госгарантии Минфина РФ корпорации «ДОМ.РФ» в размере 50 млрд рублей для привлечения средств коммерческих банков и выкупа новых квартир комфорт-класса у застройщиков, в том числе в рамках льготных ипотечных программ.

— Продолжение реализации масштабных инфраструктурных проектов.

— Перераспределение части расходов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также программ расселения аварийного жилья для увеличения темпов расселения жилья, строительства и ремонта дорог, чтобы загрузить заказами строительную и смежную отрасли.

— Увеличение авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве с 30% до 50%. В результате строительные и другие компании получат дополнительные оборотные средства.

— На мой взгляд, в мессендже президента и правительства все было предельно четко и понятно. Застройщики получили три большие «плюшки» и несколько мелких, которые будут доступны не всем. Я говорю об этом совершенно искренне: в этих мерах нет никакого популизма, — заявил гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

К большим «плюшкам» он отнес разрешение на работу, которое получили застройщики, параллельно с требованием достроить в срок все объекты. Белокобыльский пояснил: многие участники рынка ожидали, что им разрешат убрать пени и штрафы за просрочку сроков строительства. Этого не произошло.

— Вторая глобальная мера господдержки для отрасли — субсидирование ипотеки на недорогое жилье, которое президент отнес к категории комфорт-класса. Третья — обязательство государства продолжить инфраструктурные инвестиции, в том числе в программу БКАД, — перечислил собеседник InfoPro54. — С точки зрения макроэкономики, это три очень правильных решения. То, что доктор прописал для отрасли.

Из более локальных вещей эксперт выделил увеличение авансов по госконтрактам. По его словам, это даст возможность застройщикам спокойно достраивать объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники.

— Что касается прочих преференций, то за них, конечно, участники рынка станут биться. Тем, кому они в итоге достанутся, будет очень приятно. Кому не достанутся — проживут без них. Хотя немного обидно: несмотря на общее равенство игроков, московские и питерские компании, которые ближе к кухне, в очередной раз оказались равнее, чем региональный бизнес. Впрочем, многие компании с периферии уже давно привыкли рассчитывать на собственные силы.

Он отмечает, что определен список из 23 системообразующих компаний, которым федеральный бюджет будет компенсировать часть затрат на кредитование. Из новосибирских компаний в него не попал никто.

— Что касается докапитализации фонда Дом.РФ, то 30 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков — это, конечно, хорошо, но, на мой взгляд, в нынешней экономической ситуации этого будет недостаточно. Проблема гораздо глубже и серьезнее, — уверен Игорь Белокобыльский. — 50 млрд рублей по гарантиям, выделенным для Дома.РФ на скупку жилья для госнужд, — тоже капля в море для отрасли. Но это лучше, чем вообще ничего.

Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации, гендиректор ГК «Стрижи» отметил, что рынок строительства жилья будет накачиваться ликвидностью, но реальная доступность жилья резко снизится.

— Во-первых, мы видим падение платежеспособного спроса, и оно будет продолжаться. Во-вторых, идет рост стоимости жилья. Отрасль находится в стадии реформирования, не все строительные компании смогли перестроиться на банковское финансирование. Из-за этого предложение резко сократилось, упали темпы ввода новых площадок: в Новосибирске в первом квартале 2020 года в два раза, — поясняет Игорь Белокобыльский. — Многие компании сейчас не смогут перешагнуть этот порог и выполнить обязательства по соблюдению сроков строительства жилья. Им придется уйти с рынка, а новые игроки из-за высокой инерционности отрасли быстро зайти на него не смогут. В результате даже при условии платежеспособного спроса его превышение над реальными возможностями застройщиков составит около 30%, то есть жилье продолжит дорожать. На стыке этих двух факторов и станет развиваться отрасль в ближайшее время: объемы будут падать, цены — расти, а государство — поддерживать наиболее дешевый сегмент.

Напомним, на этой неделе Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) направило в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева письмо с предложением семи основных мер поддержки отрасли:

— выкуп нереализованных квартир в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию (для формирования фонда некоммерческой аренды, обеспечения жильем очередников или продажи на открытом рынке);

— предоставление застройщикам в 2020 году льготы по налогу на прибыль, при условии направления начисленного налога на прибыль на спецсчет, с которого осуществляется финансирование строительства;

— субсидирование процентных ставок по кредитам застройщиков в рамках проектного финансирования и по бридж-кредитам, потерь банков при предоставлении вынужденных кредитных каникул застройщикам;

— введение моратория на взимание банками неустоек при несвоевременных платежах по кредитному договору, на ухудшение оценки качества обслуживания долгов застройщиков, на приостановку или прекращение финансирования строительных проектов при проектном финансировании;

— субсидирование ипотечных ставок на новостройки для всех или отдельных категорий граждан;

— обеспечение бесперебойной работы МФЦ в части подачи документов в Росреестр и получения готовых документов;

— ориентация всех действующих государственных программ поддержки улучшения жилищных условий на строящееся жилье (дальневосточная ипотека, сельская ипотека, военная ипотека, материнский капитал и пр.).

Фото: pixabay.com, автор- MichaelGaida

 

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