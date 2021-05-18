Решение о продлении режима самоизоляции в Новосибирске пока не принято

— По COVID-191 могу подтвердить: вчера на оперативном совещании с Роспотребнадзором и сегодня на расширенном заседании оперативного штаба сказали, что в регионе ситуация стабильная и абсолютно спокойная. Мы пока не видим влияния длинных выходных с 1 по 10 мая, но инкубационный период, возможно, еще не закончился. Будем смотреть, — заявил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам главы региона, пока новые ограничительные меры на территории области не готовятся. Решение о продлении режима повышенной готовности после 31 мая, также пока не принято.

— Мы будем внимательно следить за ситуацией в РФ, в других субъектах, особенно тех, которые расположены рядом с нами и с которыми у нас есть серьезные миграционные связи, — заявил Травников. — Предпосылок по ужесточению мер из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области нет. Если мы и будем принимать решение о продлении режима повышенной готовности, то из-за общей обстановки.

За последние сутки в Новосибирской области заболели 65 человек, всего в России выявлено 9,3 тыс. новых случаев коронавируса.