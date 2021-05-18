Новая клиника «Дентал-Сервис» на Левом берегу открыла свои двери

Главный врач, стоматолог-хирург Артемий Петрович Бойко начал мероприятие, символично перерезав красную ленту и обратившись к гостям с торжественным словом. Он тепло поздравил команду с успешным стартом и отметил, что клиника сразу после открытия готова принять пациентов всех возрастов: взрослых, детей и подростков. Уже во второй половине дня по предварительной записи клинику посетили первые пациенты.

В широком спектре услуг нового многопрофильного медучреждения: терапия, ортопедия, имплантация, хирургия, профессиональная гигиена, компьютерная томография, эстетическая стоматология. Всё лечение проводится в соответствии с едиными стандартами, разработанными профессионалами «Дентал-Сервис». Функционирует собственная цифровая лаборатория. Оснащение также стандартизировано, используются цифровые сканеры. Более 80% всех кабинетов сети, в том числе и кабинеты новой клиники на Станиславского, оборудованы микроскопами с тридцатикратным увеличением.

До конца августа 2021 года в честь открытия в клинике будут действовать выгодные предложения.

«Дентал-Сервис» на Станиславского, 3/1:

единый контактный центр: 8 (383) 308-00-00

Официальный сайт

Срок акции: с 12.05.2021 по 31.08.2021.

Лицензия ЛО 54-01 005015 от 24.07.2018.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.