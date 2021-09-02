Решение по овердрафту для новых клиентов банка из числа МСБ за 10 минут

Клиент получает решение по одобренной сумме лимита по овердрафту через 10 минут после подачи заявки. Для этого ему достаточно предоставить карточку 51 счета за последние 12 месяцев.

Задача овердрафта – покрыть кассовые разрывы компании и произвести все необходимые расчеты своевременно и в полном объеме при отсутствии или недостатке денежных средств на расчетном счете. В Банке «Левобережный» овердрафт можно оформить без залога. Лимит рассчитывается по оборотам в стороннем банке и составляет до 50% от среднемесячных поступлений за последние 6 месяцев. Изменить условия овердрафта можно одним нажатием кнопки в ОНЛАЙН-офисе. Период пользования овердрафтом для новых клиентов – 30 или 60 дней на выбор. Ставка – от 12,5% годовых. Договор заключается на 12 месяцев с автоматическим ежегодным продлением.

Заемщиком может быть юридическое лицо или ИП с выручкой до 2 млрд рублей в год. Срок регистрации ИП – не менее 12 месяцев. В качестве поручителей могут выступать связанные компании, собственники бизнеса или супруг(а).

За консультацией обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу по номеру 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

Оставить заявку на овердрафт можно на сайте банка.