Более 200 подписей «отзывантов» мэра признаны негодными

Избирательная комиссия Новосибирска опубликовала официальное решение от 30 августа «Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву мэра города Новосибирска». Напомним, как ранее в комментарии Infopro54 сообщали инициаторы отзыва, одной из спорных причин для отказа стал вопрос наличия судебного решения о незаконном действии или бездействии главы города. Инициаторы отзыва считают, что это касается решений относительно возглавляемой Анатолием Локтем мэрии в целом. У избиркома иная точка зрения.

— Основанием для отзыва мэра Новосибирска как самостоятельного органа местного самоуправления, наделенного полномочиями, являются вступившие в законную силу судебные акты, которыми установлена вина мэра города Новосибирска в совершении правонарушений, выразившихся в нарушении законодательства при реализации полномочий. По указанным судебным делам мэр Новосибирска, как орган местного самоуправления, ответчиком не выступал, — говорится в решении.

Еще одним основанием для отказа послужила, как установила проверка, недостоверность части представленных подписей, что не позволило добрать их количество до тысячи — столько необходимо для регистрации инициативной группы.

— Избирательная комиссия проверила сведения, содержащиеся в списке, приложенном к ходатайству, посредством использования сведений, содержащихся в Регистре избирателей, участников референдума Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», — сообщают в избиркоме. — По выявленным расхождениям был направлен запрос в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области и получен ответ за № 54/23504 от 20.08.2021.

Согласно полученным ответам количество недостоверных подписей составило 279 из 1120. Из них в отношении 33 подписантов выявлено несоответствие фамилии, 4 — имени, 5 — отчества, 7 — даты рождения, 21— места рождения, 10 — серии паспорта, 16 — номера паспорта, 10 — даты получения паспорта, 82 — адреса места жительства. В 9 случаях выявлено несоответствие адреса места жительства, по данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, зарегистрированные по месту жительства в городе Новосибирске не значатся. В 5 случаях предъявленный паспорт выдан на имя другого человека, 2 случая — несоответствие серии паспорта и адреса места жительства, 10 — фамилии и адреса места жительства, 2 — несоответствие имени и отчества, 2 — отчества и адреса, 2 — номера паспорта и адреса места жительства, 6 — места рождения и места жительства, 2 — даты рождения и даты выдачи паспорта, 2 — даты выдачи паспорта и адреса места жительства, 5 — фамилии и места рождения, 21— указание сведений дважды. По одному случаю выявлены другие несоответствия и факт подписи несовершеннолетнего гражданина.

Со своей стороны, инициаторы отставки мэра, 1 сентября получившие на руки решение избиркома, намерены «прогнать» результаты проверки через суд, куда в ближайшее время подадут иск по оспариванию решения. Об этом в комментарии Infopro54 сообщил лидер инициативной группы, депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев.

— Избирком ссылается на УФМС и другие доступные им ресурсы, — говорит собеседник редакции. — А у нас единственная возможность проверить данные людей, записавшихся в инициативную группу — их паспорта. Бывает, что паспортные данные не бьются с УФМС: в одном случае фамилия написана через «ё», в другом — через «е», или бывают путаницы с датами рождения, датами выдачи паспортов. Мы не имеем возможности и законных оснований проверить данные членов инициативной группы через базы УФНС. Поэтому планируем через суд запросить факты, на основании которых избирком сделал выводы, что наши люди что-то не так заполнили.

Напомним, если бы избирательная комиссия приняла документы инициативной группы, то активисты должны были бы собрать за определенный срок не менее 60 тысяч подписей новосибирцев. После проверки избиркомом собранных подписей, в случае отсутствия к ним претензий, вопрос об отставке градоначальника, согласно Уставу, вынесли бы на сессию горсовета Новосибирска, которая уже должна была принять решение по дате голосования. По результатам голосования мэр считался бы отозванным в том случае, если за его импичмент проголосовали бы более половины избирателей, зарегистрированных на территории муниципалитета.

Выборы мэра Новосибирска состоялись 8 сентября 2019 года. В них, по информации городской избирательной комиссии, приняли участие 241,8 тысячи человек, из которых 123,3 тысячи избирателей (50,2%) поддержали действовавшего главу города Анатолия Локтя. Он возглавляет Новосибирск второй срок.