Республика Алтай заняла 5 место в России по темпам прироста просрочки по кредитам физлиц

Эксперты «Долгового консультанта» провели анализ и выяснили, что просроченная задолженность физлиц, без учёта жилищных (ипотечных) кредитов, с начала года выросла более чем на 15% или на 134 млрд рублей. Отмечается, что только за октябрь она увеличилась сразу на 29 млрд рублей или на 30% по отношению к сентябрю. Программы реструктуризации или вменённое кредиторам обязательство списывать задолженность не помогают остановить прогрессирующий прирост.

На начало ноября 2022 года общий объем просроченных розничных кредитов (без учета ипотечных) окончательно закрепился выше отметки в 1 трлн рублей, превысив 1,015 трлн. С января 2022 года по октябрь включительно портфель проблемных кредитов NPL90+ (продолжительность неплатежей превышает 90 дней) увеличился на 134,2 млрд рублей. Общая задолженность по розничным неипотечным кредитам составляет 12,9 трлн рублей, таким образом, доля проблемных ссуд в розничных портфелях банков достигла 7,9%, увеличившись за октябрь на 0,2 процентных пункта (п.п.). Для сравнения, в ипотечном портфеле этот показатель не превышает 0,5%.

В топ-10 регионов из Сибири с максимальной динамикой прироста просроченной задолженности по России вошла Республика Алтай (динамика с начала года по ноябрь 26,8%), заняв 5 место. В Иркутской области просрочка по розничным кредитам выросла на 22%, в Алтайском крае — на 18%, в Омской и Томской областях — на 16,7%, в Красноярском крае — на 13,8%, в Новосибирской области — на 12%, в Кемеровской области — на 11,6%.

— Как мы и предполагали, темп прироста просроченной задолженности ускоряется, постепенно подбираясь к реальным итогам осеннего всплеска неплатежей, — отмечает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Поскольку ссуда отражается в статусе проблемной только спустя 90 дней неплатежей, сейчас мы наблюдаем трудности, возникшие у заёмщиков в июле и ранее.

Фото: pixabay.com — kschneider2991