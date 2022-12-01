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Кто и как может оформить налоговый вычет

  • 01/12/2022, 10:28
Автор:
как оформить налоговый вычет
Часть новосибирцев столкнулись с невозможностью оформить налоговый вычет из-за неофициального дохода.

Аналитики hh.ru сообщили, что 43% работающих новосибирцев оформляют налоговый вычет, другая половина (45%) не имеет подходящих статей расходов, а оставшиеся 12% в ходе опроса посетовали, что не могут оформить вычет из-за неофициального дохода.

О том, кто и как может оформить налоговый вычет, рассказала Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Кто может получить налоговый вычет

Любой гражданин России, который является плательщиком НДФЛ, может оформить налоговый вычет. При этом обязательно быть резидентом РФ, т.е. проживать в стране не менее 183 дней в календарном году. Нерезиденты воспользоваться правом оформления налогового вычета не могут.

Но это актуально для конкретного года и не распространяется на предыдущие и будущие годы, уточняет эксперт.

Налоговый вычет не могут получить и те, у кого в принципе отсутствует облагаемый доход, к ним относятся безработные граждане, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице.

Группы налоговых вычетов

Стандартные: для льготных категорий граждан и граждан с детьми. Например, на первого и второго ребенка можно получить по 1400 руб. стандартного вычета, а на третьего — 3000 руб.

Социальные: по расходам на оплату обучения, лечения, физкультурно-оздоровительные услуги, на дополнительные меры по пенсионному обеспечению и на другие социально значимые цели.

Инвестиционные: например, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет.

Имущественные: по расходам на новое строительство либо приобретение жилья или земельных участков под жилье, а также на погашение процентов по соответствующим займам (кредитам).

Важно помнить, при получении имущества в дар имущественные вычеты не предоставляются, пояснила Татьяна Нечаева.

Профессиональные: например, для лиц, занимающихся частной практикой, либо лиц, получающих доходы от выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам.

Особенности и ограничения

  • Вычет при покупке жилья гражданину дают с учетом лимита — 2 млн рублей на недвижимость. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тыс. рублей. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, но для него отдельный лимит — 3 млн рублей. Вернут также 13% от уплаченных процентов, но не более 390 тыс. рублей.
  • Сумма социальных вычетов (за исключением расходов на благотворительность, дорогостоящих медицинских услуг и оплаты образования детей) не может превышать 120 тыс. рублей за год, то есть возвращаются 13 % от 120 тыс. рублей.
  • Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

Нечаева отмечает, что купить абонемент в зал нужно в этом году. Даже если абонемент действует весь 2022 год, а вы его купили в прошлом году, то вычет не предусмотрен.

  • Инвестиционный налоговый вычет можно получить за операции с инвестиционным счетом (ИИС): 13 % от суммы, положенной на него, но не более чем с 400 тыс. рублей в год.
  • Вернуть 13% от сумм за обучение или лечение можно в течение 3-х лет с того года, как были оплачены расходы (ст. 78 НК РФ).

Способы получения налогового вычета

По окончании года, в котором появилось право на вычет, государство вернет часть налогов, которые вы заплатили раньше. Необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет.

Также можно обратиться за вычетом через работодателя. При наличии уведомления о праве на вычет работодатель при выплате зарплаты на какое-то время перестанет удерживать налог. Предоставьте налоговой подтверждающие право на вычет документы, тогда инспекция направит уведомление работодателю.

Вычет можно получить и в упрощенном порядке. Для этого нужно через личный кабинет налогоплательщика представить заявление, сформированное налоговым органом.

Налоговый вычет — это уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ, либо возврат части ранее уплаченного НДФЛ в установленных законодательством РФ о налогах и сборах случаях.

Ранее редакция сообщала, что будет, если не платить налоги в срок.

Фото: pixabay — Bru-nO

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : финансы рекомендации эксперта НДФЛ налоговый вычет как оформить налоговый вычет


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