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Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

  • 25/05/2021, 13:34
Автор: Юлия Данилова
kovid
И снова на месяц.

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции сегодня рассмотрел вопрос о продлении в регионе режима повышенной готовности. С учетом предложений Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области, в условиях продолжающейся вакцинации жителей региона, необходимой для формирования популяционного иммунитета, штаб принял решение рекомендовать губернатору продлить ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, до 30 июня 2021 года. Вопрос о продлении в регионе режима повышенной готовности будет рассмотрен на заседании областного правительства, сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничительные мероприятия подразумевают обязательный масочный режим в местах массового пребывания людей.

В понедельник на оперативном совещании Травников отмечал:

— Больше двух месяцев статистка по коронавирусу не меняется, при том, что мы увеличили глубину диагностики. Кроме того, в регионе не растет количество случаев ОРВИ, внебольничных пневмоний. Прошло две недели с майских праздников и мы также не увидели всплеска коронавируса. Это позволяет сделать вывод, что мы находимся на уровне естественного фона заболеваемости. Снизиться дальше можно только за счет более масштабной вакцинации.

Ранее губернатор не исключал, что если режим повышенной готовности в Новосибирской области будет продлеваться, то из-за общероссийской обстановки и ситуации в прилегающих регионах.

По данным оперативного штаба, на 24 мая в Новосибирской области зарегистрировано 24 новых случая заболевания COVID-19, 4 человека умерли. По данным областного минздрава, в ходе массовой вакцинации населения региона от коронавируса на 24 мая 285 973 человека вакцинировались против коронавируса первым компонентом, полный курс завершили 211 418 человек. На территории Новосибирской области открыто 95 пунктов вакцинации, и 87 бригад занимаются вакцинацией трудовых коллективов, выезжая на предприятия и в организации.

Только в период с 13 по 19 мая в Новосибирской области было организовано и проведено 116 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности. В ходе мероприятий проверено 106 объектов в 5-ти торговых центрах (ТРЦ «МЕГА», ТЦ «Версаль», ТРЦ «Сибирский Молл», ТРЦ «СанСити», ТРЦ «Галерея»), в трех из которых выявлены нарушения масочного режима и СанПин норм. По итогам проверок масочного режима в торговых центрах возбуждено четыре административных производства.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : ограничения масочный режим вакцинация


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