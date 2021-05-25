Импортозамещение в IT-сфере

20 мая 2021 года прошла онлайн-конференция, организованная Центром компетенций Новосибирского областного отделения «Опоры России». Эксперты пригласили представителей органов исполнительной власти и подведомственных организаций на диалог по достаточно актуальной теме — «Соблюдение требований политики импортозамещения в части программного обеспечения».

— Импортозамещение и сама политика импортозамещения как инструмент реализации национальной задачи — очень важные процессы, особенно для экономической составляющей жизни страны. Развитие отечественных производств позволяет создавать решения, способные не только уйти от зависимости импорта, но и вполне достойно конкурировать, а в каких-то случаях и превосходить по качеству и функционалу зарубежные аналоги. Не исключение в данном случае и российская IT-отрасль, — отметил координатор Центра компетенций НОО «Опоры России» Алексей Малеев. — Современные отечественные операционные системы не уступают иностранным продуктам. То же можно сказать и в целом об офисном программном обеспечении и о решениях в сфере информационной безопасности. Эксперты Центра компетенций Новосибирского областного отделения «Опоры России» — это представители в основном как раз той части бизнеса, применение разработок которого позволяет реализовывать задачи политики импортозамещения в нашей стране. На конференции они представили экспертное мнение в части практической составляющей политики импортозамещения программного обеспечения и помогли получить участникам рекомендации, могущие облегчить решение задач в векторе замены иностранных IT-решений и продуктов на отечественные.

Эксперты новосибирской «Опоры России» уже не в первый раз проводят онлайн-мероприятие по значимым темам в сфере IT. Так, в январе 2021 года при участии представителей Банка России прошла конференция по информационной безопасности для финансовых организаций. В феврале 2021 года эксперты совместно со ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу и Роскомнадзором РФ по СФО подготовили и провели мероприятие для операторов персональных данных. В марте Центр компетенций подготовил материалы конференции по особенностям исполнения 187-ФЗ РФ и вместе со ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу организовал встречу с представителями предприятий, в процессе деятельности которых существуют «критические информационные инфраструктуры».

— Российская Федерация встала на путь импортозамещения, и, как показало время, этот путь сложен и тернист. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Вместе с тем стремительное изменение IT-ландшафта порождает множество вопросов, связанных и с информационной безопасностью. Отечественным разработчикам средств защиты информации предстоит в кратчайшие сроки перестроиться под эти изменения, — комментирует эксперт Центра компетенций НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Лопатин. — Массовая цифровизация всех секторов экономики не сможет пройти мимо актуальных угроз в цифровом пространстве. Поэтому владельцам IT-инфраструктур уже сейчас надо погружаться в задачи защиты своих активов, ведь рисков их потерять с каждым годом будут все больше. В этих вопросах мы готовы делиться лучшими практиками и помогать всем, для кого вопросы кибербезопасности стали актуальны сейчас, в период миграции на отечественные IT-платформы.

Новосибирские эксперты не останавливаются на достигнутом и продолжают проведение мероприятий на важные темы сферы высокотехнологичных решений. Так 20 мая Центр компетенций организовал встречу (в формате онлайн) с представителями органов государственной власти и государственных учреждений, а также госкомпаний. Тема, выбранная коллегами, важна и актуальна — «Соблюдение требований политики импортозамещения в части использования отечественного программного обеспечения. Нормативные акты и их исполнение. Преимущества российского ПО в IT-инфраструктуре государственных органов и госкомпаний». Эксперты центра предоставили возможность представителям обозначенных организаций и других регионов поучаствовать в конференции.

— Импортозамещение началось много лет назад совсем не в нашей стране и совсем не в ИТ. Это процесс, охватывающий множество стран и рынков. Россия — не исключение: процесс обеспечения национальной безопасности, в том числе путем перехода на отечественную продукцию, идет на продовольственных рынках, в машиностроении, фармацевтике. Производство IT-продуктов и оказание IT-услуг тоже не стало исключением. Более пяти лет руководство страны обеспечивает приоритет в использовании отечественного ПО органами власти и государственными компаниями. Еще раз повторюсь: это вопрос обеспечения национальной безопасности нашего государства, и процесс с каждым годом становится все более активным и неизбежным. Уже много лет России есть чем гордиться в сфере ИТ. С ростом зрелости отечественных информационных технологий переход на импорто-независимые решения будет все более актуальным как для государства, так и для бизнеса, — подчеркивает член IT-комитета НОО «Опоры России» Антон Тен.

В особенностях исполнения существующих требований кроется не только реализация задачи заместить иностранное на отечественное, но и сделать это правильно. Если принять во внимание, что «локомотивом» данной политики являются органы власти, подведомственные организации и госкомпании, — проведение закупки такого оборудования возможно только в соответствии с федеральным законодательством (44-ФЗ РФ и 222-ФЗ РФ).

— Хочу отметить, что тема импортозамещения в госзакупках сейчас наиболее актуальна, особенно это касается программного обеспечения. Несмотря на то, что запрет на закупку иностранных программ действует с 2015 года, в ходе проведения закупок и заказчики, и участники сталкиваются со сложными и спорными моментами, — рассуждает член комитета по госзаказу НОО «Опоры России» Елена Шульженко. — Установка запретов на закупку иностранного программного обеспечения, с одной стороны, стимулировала отечественных производителей на разработку и включение в реестр российских программ своих программных продуктов, с другой — у госзаказчика появилась возможность выбора подходящего отечественного программного обеспечения в соответствии со своими потребностями…

Представители Новосибирского отделения «Опоры России» постарались выстроить работу, используя не только разбор действующего законодательства, но и на конкретных примерах «разложили» правильное построение коммуникационных процессов в организации, применяющей программное оборудование. Для выполнения данной части задачи конференции был приглашен представитель Алтайского краевого отделения «Опоры России».

— На данный момент отечественное ПО во многом уже не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым показателям и превосходит. Сегодня в Едином реестре программного обеспечения зарегистрированы уже более 10000 продуктов, заказчикам есть из чего выбрать. Одно из таких решений — унифицированная платформа коммуникаций CommuniGate Pro. Решение объединяет в рамках единой программной платформы электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видео-коммуникациям, доступ и управление корпоративным контентом, а также контакт-центр, что позволяет обеспечить комплексный унифицированный подход к организации корпоративного взаимодействия, — рассказывает член IT-комитета Алтайского краевого отделения «Опоры России» Владимир Бабаев. — Программный комплекс CommuniGate Pro 6.3 зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (регистрационный номер №7112) и соответствует требованиям сертификации ФСТЭК.

Поскольку большое внимание в сфере информационных технологий уделяется не только эффективности, но и безопасности, а регулирование и контроль возложены на специализированные государственные службы — логично, что в мероприятии принял участие представитель ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу. Из доклада стало понятно, что региональные управления ФСТЭК в ближайшее время готовятся организовать контроль исполнения требований импортозамещения в части программного обеспечения. Такая работа будет вестись по отраслям, и первыми, кого проверят уже в 2021 году, станут медицинские организации.