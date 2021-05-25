Рекламодателям

Импортозамещение в IT-сфере

  • 25/05/2021, 13:25
opora
Развитие отечественных IT-технологий позволяет создавать решения, способные уйти от зависимости импорта и превосходить по функционалу зарубежные аналоги

20 мая 2021 года прошла онлайн-конференция, организованная Центром компетенций Новосибирского областного отделения «Опоры России». Эксперты пригласили представителей органов исполнительной власти и подведомственных организаций на диалог по достаточно актуальной теме — «Соблюдение требований политики импортозамещения в части программного обеспечения».

— Импортозамещение и сама политика импортозамещения как инструмент реализации национальной задачи — очень важные процессы, особенно для экономической составляющей жизни страны. Развитие отечественных производств позволяет создавать решения, способные не только уйти от зависимости импорта, но и вполне достойно конкурировать, а в каких-то случаях и превосходить по качеству и функционалу зарубежные аналоги. Не исключение в данном случае и российская IT-отрасль, — отметил координатор Центра компетенций НОО «Опоры России» Алексей Малеев. — Современные отечественные операционные системы не уступают иностранным продуктам. То же можно сказать и в целом об офисном программном обеспечении и о решениях в сфере информационной безопасности. Эксперты Центра компетенций Новосибирского областного отделения «Опоры России» — это представители в основном как раз той части бизнеса, применение разработок которого позволяет реализовывать задачи политики импортозамещения в нашей стране. На конференции они представили экспертное мнение в части практической составляющей политики импортозамещения программного обеспечения и помогли получить участникам рекомендации, могущие облегчить решение задач в векторе замены иностранных IT-решений и продуктов на отечественные.

Эксперты новосибирской «Опоры России» уже не в первый раз проводят онлайн-мероприятие по значимым темам в сфере IT. Так, в январе 2021 года при участии представителей Банка России прошла конференция по информационной безопасности для финансовых организаций. В феврале 2021 года эксперты совместно со ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу и Роскомнадзором РФ по СФО подготовили и провели мероприятие для операторов персональных данных. В марте Центр компетенций подготовил материалы конференции по особенностям исполнения 187-ФЗ РФ и вместе со ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу организовал встречу с представителями предприятий, в процессе деятельности которых существуют «критические информационные инфраструктуры».

— Российская Федерация встала на путь импортозамещения, и, как показало время, этот путь сложен и тернист. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Вместе с тем стремительное изменение IT-ландшафта порождает множество вопросов, связанных и с информационной безопасностью. Отечественным разработчикам средств защиты информации предстоит в кратчайшие сроки перестроиться под эти изменения, — комментирует эксперт Центра компетенций НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Лопатин.  — Массовая цифровизация всех секторов экономики не сможет пройти мимо актуальных угроз в цифровом пространстве. Поэтому владельцам IT-инфраструктур уже сейчас надо погружаться в задачи защиты своих активов, ведь рисков их потерять с каждым годом будут все больше. В этих вопросах мы готовы делиться лучшими практиками и помогать всем, для кого вопросы кибербезопасности стали актуальны сейчас, в период миграции на отечественные IT-платформы.

Новосибирские эксперты не останавливаются на достигнутом и продолжают проведение мероприятий на важные темы сферы высокотехнологичных решений. Так 20 мая Центр компетенций организовал встречу (в формате онлайн) с представителями органов государственной власти и государственных учреждений, а также госкомпаний. Тема, выбранная коллегами, важна и актуальна — «Соблюдение требований политики импортозамещения в части использования отечественного программного обеспечения. Нормативные акты и их исполнение. Преимущества российского ПО в IT-инфраструктуре государственных органов и госкомпаний». Эксперты центра предоставили возможность представителям обозначенных организаций и других регионов поучаствовать в конференции.

— Импортозамещение началось много лет назад совсем не в нашей стране и совсем не в ИТ. Это процесс, охватывающий множество стран и рынков. Россия — не исключение: процесс обеспечения национальной безопасности, в том числе путем перехода на отечественную продукцию, идет на продовольственных рынках, в машиностроении, фармацевтике. Производство IT-продуктов и оказание IT-услуг тоже не стало исключением. Более пяти лет руководство страны обеспечивает приоритет в использовании отечественного ПО органами власти и государственными компаниями. Еще раз повторюсь: это вопрос обеспечения национальной безопасности нашего государства, и процесс с каждым годом становится все более активным и неизбежным. Уже много лет России есть чем гордиться в сфере ИТ. С ростом зрелости отечественных информационных технологий переход на импорто-независимые решения будет все более актуальным как для государства, так и для бизнеса, — подчеркивает член IT-комитета НОО «Опоры России» Антон Тен.

В особенностях исполнения существующих требований кроется не только реализация задачи заместить иностранное на отечественное, но и сделать это правильно. Если принять во внимание, что «локомотивом» данной политики являются органы власти, подведомственные организации и госкомпании, — проведение закупки такого оборудования возможно только в соответствии с федеральным законодательством (44-ФЗ РФ и 222-ФЗ РФ).

— Хочу отметить, что тема импортозамещения в госзакупках сейчас наиболее актуальна, особенно это касается программного обеспечения. Несмотря на то, что запрет на закупку иностранных программ действует с 2015 года, в ходе проведения закупок и заказчики, и участники сталкиваются со сложными и спорными моментами, — рассуждает член комитета по госзаказу НОО «Опоры России» Елена Шульженко. — Установка запретов на закупку иностранного программного обеспечения, с одной стороны, стимулировала отечественных производителей на разработку и включение в реестр российских программ своих программных продуктов, с другой — у госзаказчика появилась возможность выбора подходящего отечественного программного обеспечения в соответствии со своими потребностями…

Представители Новосибирского отделения «Опоры России» постарались выстроить работу, используя не только разбор действующего законодательства, но и на конкретных примерах «разложили» правильное построение коммуникационных процессов в организации, применяющей программное оборудование. Для выполнения данной части задачи конференции был приглашен представитель Алтайского краевого отделения «Опоры России».

— На данный момент отечественное ПО во многом уже не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым показателям и превосходит. Сегодня в Едином реестре программного обеспечения зарегистрированы уже более 10000 продуктов, заказчикам есть из чего выбрать. Одно из таких решений — унифицированная платформа коммуникаций CommuniGate Pro. Решение объединяет в рамках единой программной платформы электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видео-коммуникациям, доступ и управление корпоративным контентом, а также контакт-центр, что позволяет обеспечить комплексный унифицированный подход к организации корпоративного взаимодействия, — рассказывает член IT-комитета Алтайского краевого отделения «Опоры России» Владимир Бабаев. — Программный комплекс CommuniGate Pro 6.3 зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (регистрационный номер №7112) и соответствует требованиям сертификации ФСТЭК.

Поскольку большое внимание в сфере информационных технологий уделяется не только эффективности, но и безопасности, а регулирование и контроль возложены на специализированные государственные службы — логично, что в мероприятии принял участие представитель ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу. Из доклада стало понятно, что региональные управления ФСТЭК в ближайшее время готовятся организовать контроль исполнения требований импортозамещения в части программного обеспечения. Такая работа будет вестись по отраслям, и первыми, кого проверят уже в 2021 году, станут медицинские организации.

Фото предоставлено НОО «Опора России»

442

Рубрики : Экономика Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Опора России импортозамещение IT-технологии


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

В Кузбассе из-за подтопления ограничили движение на участке федеральной трассы «Сибирь»

19/04/2021, 11:18

Актуальный разговор

Дмитрий Гоков: Самое главное в бизнесе — это лучшая команда

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Бизнесу прописали новый порядок квотирования рабочих мест для детей

25/05/2021, 15:04

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

25/05/2021, 14:25

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

25/05/2021, 13:34

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

25/05/2021, 12:36
Новости компаний

ВТБ в Новосибирской области выдал 10,6 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

25/05/2021, 10:30

В 1 квартале 2021 года АО «РЭС» вдвое увеличило объем инвестиций

25/05/2021, 09:00

Остался один месяц до окончания госпрограммы льготной ипотеки в Банке Акцепт!

24/05/2021, 18:33

Овердрафт для бизнеса за 15 минут

24/05/2021, 18:09

ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в Новосибирской области на треть

24/05/2021, 14:00

Экономика

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

Бизнес и государство: взаимодействие или противостояние

Андрей Травников: К чертям остановить работу, устроить скандал и добиться устранения замечаний!

Городские чиновники отчитались о доходах

Финансы

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

Политика

Комиссия по этике «пощадила» Игоря Украинцева

Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

Андрей Травников: Мы будем отслеживать выполнение требований лицензии на разрезе «Богатырь»

Доходы раскрыло руководство КСП города

Почти все миллионеры горсовета — единороссы

Недвижимость

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

От мэрии требуют пустить резервный фонд на снос заброшенного ДК

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Технологии

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Телекоммуникации

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Общество

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

Большинство производителей пока игнорирует закон о расширении ответственности

В Новосибирске не охраняются мосты

В Новосибирске открылся первый кинотеатр самообслуживания

Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска