Резидент Академпарка строит ЦОД для НАЗ им. Чкалова

Компания AT Consulting Восток, входящая в Лигу Цифровой Экономики, реализует проект по созданию инфраструктуры ЦОДа Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова. Новый дата-центр будет соответствовать стандарту Tier III, обеспечивая круглогодичную бесперебойную работу оборудования в режиме 24/7, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на первом этапе проекта силами AT Consulting Восток проведены строительно-монтажные работы, обеспечено функционирование современных систем электроснабжения, кондиционирования и пожаротушения в помещениях ЦОДа, выполнен монтаж инженерных систем.

В рамках второго этапа специалисты компании смонтировали фальшпол, собрали изолированный «горячий» коридор, выполнили монтаж телекоммуникационных шкафов. В настоящий момент ведутся работы по монтажу кабельной сети. На финальной стадии, с августа по ноябрь текущего года, планируются пусконаладочные работы всего инженерного оборудования, установка системы мониторинга.

В результате дата-центр авиазавода будет отвечать высокому отраслевому стандарту Tier III, который подразумевает, что инженерная инфраструктура ЦОДа функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году; ожидаемое время простоя за год составляет не больше 1,6 часа, а ожидаемый коэффициент отказоустойчивости – 99,982%.

ИТ-инфраструктура ЦОДа обеспечит сохранность и безопасность хранения данных, эффективные инструменты мониторинга и управления для пользователей, высокую производительность (сетевая нагрузка до 100 Гб/с) и возможности масштабирования (увеличение количества серверных стоек с 16 до 24 штук и мощности до 240 кВт).

— Запуск нового дата-центра позволит нам в будущем внедрять современные цифровые сервисы, опираясь на многофункциональное, надежное и производительное ИТ-оборудование, — подчеркнул Александр Соловьев, начальник управления информационными технологиями филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова».

Фото редакции