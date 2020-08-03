В Новосибирске вырос спрос на передержку домашних животных

Спрос на услуги по передержке домашних питомцев после начала сезона отпусков в Новосибирске вырос на 65% по сравнению с I кварталом 2020 года, выяснили аналитики Авито Услуг. Число запросов контактов по соответствующим объявлениям на 11% больше, чем по итогам июля 2019 года. Предложение выросло на 32% за квартал и на 32% по сравнению с прошлым годом.

День ухода за собакой, кошкой или другим домашним животным в среднем обойдется новосибирцам в 498 рублей. Это на 8% больше, чем в предыдущем квартале, но на 1% меньше, чем год назад.

В целом по стране по сравнению с предыдущим кварталом число запросов контактов увеличилось более чем втрое, на 223%. Оно также на 10% больше, чем по итогам июля 2019 года.

Предложение также выросло, хоть и не столь значительно — на 7% за квартал и на 10% по сравнению с прошлым годом. Увеличение конкуренции среди тех, кто занимается передержкой, привело к снижению цен на подобные услуги. День ухода за собакой, кошкой или другим домашним животным во время отсутствия владельцев в среднем обойдется в 507 рублей. Это на 8% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 5% меньше, чем год назад.

При этом спрос на услуги в разделе «Уход за животными», где представлены не только услуги по передержке, но и стрижка, дрессировка, выгул и т.д., на Авито в целом вырос на 61% за год, а предложение — на 24%.

Фото: pixabay.com, автор- moshehar