Резиденты Медтехнопарка получат доступ к возможностям Сколково

Фонд «Сколково» открывает медицинским инновационным компаниям Новосибирской области пакет своих сервисов, направленных на развитие стартапов.

В Новосибирской области соглашение о сотрудничестве в рамках совместной реализации проекта «Сколково» между Фондом «Сколково», Академпарком (региональным оператором «Сколково»), и Медицинским технопарком, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках соглашения Фонд «Сколково» открывает медицинским инновационным компаниям нашего региона пакет своих сервисов, направленных на развитие стартапов. Медицинский технопарк будет формировать перечень компаний, претендующих на статус квалифицированного резидента «Сколково», задействовать свои возможности для проведения мероприятий и реализации проектов в рамках сотрудничества.

Отмечается, что Академпарк обеспечит организационно-методическое сопровождение процесса получения статуса квалифицированного резидента (формирование заявок, подготовка к прохождению экспертизы в Сколково и др.), и сопровождение проектов квалифицированных резидентов на стадии реализации, организуя доступ как к собственным сервисам, так и к возможностям Фонда «Сколково».

Напомним, Фонд «Сколково» развивает специальный механизм, открывающий доступ к своим возможностям инновационным компаниям, находящимся в регионах России, путём придания региональным институтам развития статуса своих операторов. Одним из первых региональных операторов «Сколково» стал Академпарк.

— Сотрудничество между «Сколково» и Академпарком Новосибирской области позволило придать импульс процессу вхождения новосибирских компаний в сообщество федерального центра поддержки инноваций: в нынешнем году статус резидентов «Сколково» получили 18 компаний из Академпарка. Это более 30% от числа резидентов Академпарка, одновременно представленных в «Сколково». Общее количество таких компаний в регионе на сегодняшний день достигло 53, — отметили в региональном правительстве.

Отмечается, что на сегодняшний день Академпарк как региональный оператор ведёт работу со 107 проектами (на разных стадиях: оформление заявок на получение статуса резидента «Сколково», прохождение экспертизы, сопровождение проектов на стадии реализации и др.).

Фото: пресс-служба Академпарка