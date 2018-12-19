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На развитие сельских территорий в 2018 году направлено более 420 млн рублей

В 2019 году финансирование мероприятий на реализацию программы увеличится и составит почти 514 млн рублей.
  • 19/12/2018, 12:22
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Социальную выплату на строительство жилья получили молодые семьи и специалисты региона в рамках областной госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года». Финансирование проводилось за счет федерального и областного бюджетов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, в рамках данной областной госпрограммы правительством региона направлено 80,8 млн рублей на социальные выплаты для строительства жилья. Выплаты получила 51 семья из разных районов области, в том числе 38 по категории «молодые семьи и молодые специалисты». Также в рамках программы направлено 233 млн рублей на реконструкцию 9,6 км автомобильных дорог в Венгеровском районе. Большая работа была проведена по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности. Построено 9,09 км водопроводов в Искитимском и Татарском районах, на эти цели направлено 37,8 млн рублей. Кроме того, построено 33,9 км газопроводов в Тогучинском районе (75,8 млн рублей).

— Всего на реализацию мероприятий в рамках программы устойчивого развития сельских территорий в Новосибирской области в 2018 году было направлено 427,5 млн рублей. Это средства федерального, областного и местных бюджетов, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2019 году финансирование мероприятий на реализацию программы увеличится и составит 513,9 млн рублей.

— На улучшение жилищных условий планируется направить 85,2 млн рублей — на эти средства будет построено 5741,5 кв. м жилья. На строительство автомобильных дорог — 262,0 млн рублей (будет построено 12,7 км дорог в Баганском районе), — уточнили в региональном минсельхозе.

Также на развитие газификации планируется направить 129 млн рублей, а на развитие водоснабжения — 37,7 млн рублей. Будет построено 53 км газопроводов в Ордынском районе и 15 км водопроводов в Доволенском и Искитимском районах.

Фото: pixabay.com, автор- LuidmilaKot

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