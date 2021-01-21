Резкое похолодание ожидается в выходные в Новосибирске

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 24 января в течение дня ожидается понижение температуры воздуха до -34 °С. Такие погодные условия сохранятся и 25 января, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска

22 января: температура ночью -15..-17°С, днем -12..-14°С, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с. Преимущественно без осадков, утром и днем – небольшой снег. На дорогах гололедица.

23 января: температура ночью -23..-25°С, днем -12..-14°С с понижением в течение дня, ветер западный 3-8 м/с. Небольшой снег.

24 января: ночью резкое похолодание до -27..-29°С, днем -27..-29°С с понижением в течение дня до -32..-34°С, ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночью небольшой снег, днем – без осадков.

25 января: температура ночью -35..-37°С, днем -32..-34°С, ветер южный 2-7 м/с. Без осадков.