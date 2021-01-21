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ВТБ в Новосибирской области выдал 6,7 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

  • 21/01/2021, 17:16
ВТБ предоставил жителям Новосибирской области 2,8 тысячи льготных кредитов в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» на сумму 6,7 млрд рублей.

Новости СибириВ целом по стране клиенты ВТБ оформили свыше 64 тысяч льготных кредитов в рамках госпрограммы на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%.

Наибольшая доля продаж в рамках льготной ипотеки формируется в Москве и области – 28% по числу сделок и 47% – по объему выдач. В Московском регионе клиенты оформили 18,2 тыс. кредитов по сниженной ставке на 95,5 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти объем выдач составляет 24,9 млрд рублей, Республике Татарстан — 8,1 млрд, Новосибирской области — 6,7 млрд, Краснодарском крае — 6,5 млрд.

— Кредиты с господдержкой стали основным драйвером ипотечных продаж – к началу нового года российские банки выдали по ним более 1 трлн рублей. В ВТБ программа занимает свыше 20% от общего объема сделок, значительная часть кредитов на новостройки оформляется именно под 6,1%. Мы уверены, что льготная ипотека останется драйвером роста рынка в период ее действия в этом году. Как один из ведущих участников госпрограммы мы готовы в полном объеме удовлетворить спрос наших клиентов на получение кредитов по сниженной ставке для решения их жилищного вопроса. Это – наша стратегическая задача, — комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ (ПАО).

Размер первоначального взноса по программе «Ипотека с господдержкой» в ВТБ составляет от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке 6,1% годовых могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.

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Фото: пресс-служба банка

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