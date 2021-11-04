Ритейлеры планируют полностью отказаться от пластиковых пакетов к 2030 году

Светлана Казанцева, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Что мешает?

Один из главных сдерживающих факторов замены полимерной упаковки на бумажную — уже сформированная за период с 90-х годов привычка использовать легкую и компактную полиэтиленовую упаковку. Она не так быстро рвется, как бумажная, и устойчива к дождю и снегу. Но чтобы бумажная упаковка вновь стала популярной, нужна определенная просветительская работа.

Цена вопроса

Речи о стопроцентном переходе от пластика к бумаге пока не идет, в том числе и потому, что себестоимость производства бумажной упаковки в 1,5–3 раза выше, чем полиэтилена (ритейлеры говорят, что в закупке разница уже в 5–6 раз).

Одно из самых важных качеств бумажной упаковки — это то, что ее можно использовать повторно: из бумажной массы можно выпускать формованные изделия для упаковки яиц, подложки для фруктов. Правда, пока не все птицефабрики готовы сменить упаковку из полиэтилена или вспененного полиэфира на бумажную.

Пластик экологичнее?

Сдерживающим фактором для развития производства бумажной тары является низкое качество выпускаемой продукции: бывают ситуации, когда бумажная упаковка рвется, даже не дожив до выхода из магазина. Также пока в большинстве случаев для производства бумажных пакетов используют первичную целлюлозу, которую получают при вырубке деревьев, а это не экологичный процесс. В то же время пластиковые пакеты производятся из продуктов переработки нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме того, для производства бумажных пакетов требуется в 17 раз больше воды, чем для производства пластиковых, и в 5 раз больше энергии.

Кому это нужно?

Ритейлеры, подключившиеся к процессу экологичного производства и потребления, в большей степени получают отклик от миллениалов (поколения Y) и поколения Z, то есть людей, которые родились после 1982 года и которым сейчас менее 40 лет. Согласно данному делению на поколения, миллениалы — это поколение, родившееся с 1982 по 1996 год и меняющее правила игры; его предназначение — создание совершенно иных способов выполнения функций.

Поколение Z (зумеры) — это люди, родившиеся с 1996 по 2010 год. Это первое поколение, полностью сформировавшееся под влиянием гаджетов и соцсетей, так что их главная особенность и основное преимущество — технологичность. И то, и другое поколение ценит инновационность, а экотренды в настоящее время в основном базируются на инновационных процессах.

Назад в прошлое

Правда, есть и неинновационный тренд модификации тары, возвращающий в прошлое, — тренд на многоразовую тару. В магазинах стали появляться авоськи — многоразовые сумки из плетенки.

В 1960-е годы, когда активно развивалась химическая промышленность, авоськи стали производить из капроновых нитей, в результате чего они стали еще более легкими и прочными (выдерживали нагрузку до 70 кг). Кроме того, таким образом было налажено производство авосек из производственных отходов, что является как экономически выгодным, так и экологическим процессом.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова