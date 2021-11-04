Новосибирская область – лидер Сибири по производству колбасных изделий

Новосибирская область по производству колбасных изделий занимает девятое место среди всех субъектов Российской Федерации и первое – среди регионов Сибирского федерального округа (31% от общего объёма по СФО). Об этом сообщил Новосибирскстат.

Так, за январь – сентябрь 2021 года в области произведено 52,8 тыс. тонн колбасных изделий (104,2% к соответствующему периоду 2020 года), наибольший удельный вес составили варёные колбасные изделия – 60,2%.

Основными производителями колбасных изделий являются крупные и средние предприятия, на долю субъектов малого предпринимательства приходится немногим более 4% произведенной продукции.