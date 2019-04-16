РМОУ подготовит для Новосибирской области спортивных менеджеров

Мастеров спортивного администрирования международного уровня для развития сферы физкультуры и спорта Новосибирской области будут готовить в Российском Международном Олимпийском университете. Соответствующий документ о сотрудничестве от лица правительства Новосибирской области и РМОУ подписали губернатор Андрей Травников и ректор Олимпийского университета Лев Белоусов 16 апреля. Соглашение вступило в силу с момента его подписания и будет действовать до 31 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что регион и РМОУ сотрудничают уже давно, а расширение сотрудничества, в том числе, по обучению высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента, особенно актуально в связи с подготовкой региона к крупным международным соревнованиям. Таким, как Чемпионат мира по волейболу-2022 и, конечно же, Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023.

— Грамотные управленцы нужны везде, и в системе физкультуры и спорта тоже. Они будут решать финансовые вопросы, задачи по повышению эффективности деятельности клубов, управлению крупными сооружениями, привлечению наших земляков к активному образу жизни. Для этого требуются особые компетенции, университет их даёт, — сказал Андрей Травников.

Документ предусматривает сотрудничество сторон по следующим направлениям: научно-практические исследования в сфере спорта в целях адаптации мировых достижений; реализация инновационных проектов и распространения полученного опыта; развитие образовательных и академических проектов; проведение конференций и выставок.

Деятельность университета ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения. Учебные программы охватывают основные направления спортивного образования: управление объектами и инфраструктурой, организация соревнований, массовые коммуникации, дипломатия и администрирование.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области