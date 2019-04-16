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В ТОСЭР «Горный» появился пятый потенциальный резидент

Китайская компания может принять участие в создании СП по производству стройматериалов.
  • 16/04/2019, 17:35
Автор: Юлия Данилова
В ТОСЭР «Горный» появился пятый потенциальный резидент
Объем инвестиций в проект — 3,2 млрд рублей.

— Сегодня у нас в Новосибирской области два ТОСЭР — в Линево и Горном. По каждому проведена большая работа. В Линево в реестр Минэкономразвития РФ включена ГК «Обувь России». Остальные проекты обсуждены на заседании совета по инвестициям и находятся в работе. По ТОСЭР «Горный» 12 апреля подписано постановление правительства РФ о присвоении статуса. Наш моногород вошел в последний список ТОСЭР, которые получили статус по предыдущему законодательству. Сейчас оно будет существенно изменено, — заявила на заседании инвестиционного совета правительстве Новосибирской области министр экономического развития Ольга Молчанова.

Она отметила, что создавая ТОСЭР, область принимает на себя обязательства по формированию новых рабочих мест за счет инвестиций с определенным уровнем зарплаты и производства.

— Когда мы подавали заявку на ТОСЭР «Горный» у нас было 4 инвестиционных предложения. Сейчас есть пятое — от ООО «Сибирский центр нанотехнологий». Наличие этой заявки очень помогло нам в получении этого статуса. Теперь нужно работать над тем, чтобы они были реализованы, — заявила Молчанова.

В Горном планируют построить предприятие угледобывающей промышленности

В разговоре с корреспондентом InfoPro54 министр напомнила, что в Горном формируется кластер строительных материалов. В числе ранее озвученных потенциальных резидентов ТОСЭР назывались 4 компании. ООО «Битумные материалы» заявляло о готовности создать в ТОСЭР автоматизированный комплекс битумных терминалов, предназначенных для приема, хранения, перекачивания и дозирования битума в транспортные резервуары и емкости. Под проект зарезервирована площадка 11 га. Инициатором второго проекта было московское ОАО «Строительная компания «Объединение инженеров-строителей». Площадь участка — 4 га. На территории ТОСЭР инвестор намеревался создать предприятие угледобывающей промышленности: перерабатывающий и административно-лабораторный комплекс по переработке добываемого угля. Компания ООО «Минерал» (ранее реализовывала проект «Петрозит» — производство теплоизоляционного материала) анонсировала проект по производству легковесного теплоизоляционного строительного материала «Альдипор». Четвертый проект — строительство завода по утилизации нефтешламов на участке площадью 10 га. Инициатор — ООО «Новые технологии Сибири». Это наукоемкое предприятие, входящее в ГК «Сириус», создано в 2011 году. Приоритетным направлением деятельности является автоматизация предприятий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли.

По словам Молчановой, все инвесторы намерены реализовывать озвученные проекты в Горном.

— Проект «Сибирского центра нанотехнологий» подразумевает строительство завода по производству керамического волокна. Объем инвестиций — около 3,2 млрд рублей. В ходе реализации проекта будут созданы 177 рабочих мест, — уточнила Молчанова.

Назвать инвестора — инициатора проекта — министр отказалась, но отметила, что это китайская компания, которая сейчас производит керамического волокно в КНР и завозит его в Россию. Она хочет создать в Горном российско-китайское совместное предприятие по производству строительных материалов с применением разработок ученых СО РАН.

— Организация намерена организовать производство волокна на территории Новосибирской области, чтобы потом развозить его по всей России и поставлять в страны Средней Азии, — говорит Ольга Молчанова.

О разработках каких институтов идет речь, она говорить отказалась. В ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) сообщили, что в рамках проекта планируется организация производства энергоэффективных инновационных высокотемпературных теплоизоляционных материалов на территории ТОСЭР «Горный». Реализация проекта предусматривает международное участие.

По данным rusprofile.ru, ООО «Сибирский центр нанотехнологий» создано в 2007 году, УК — 10 тысяч рублей. Директор — Сергей Шубин, учредитель — Александр Карпевич. На момент публикации материала дозвониться до компании не удалось. По указанным в интернете телефонам никто не отвечал. Основным видом деятельности компании является «прочая оптовая торговля». Юридическое лицо также зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД, как «производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий», «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук».

Ранее представители АИР говорили, что территорию в Горном изучают такие компании как «Кроношпан» и «Салаватстекло». Общая площадь земли, которую планируется задействовать под ТОСЭР «Горный», около 400 га. Потребность четырех резидентов первой очереди — 26 га. Часть площадей в ТОСЭР — частная собственность. Их владельцы — ООО «Усть-Каменский карьер» и ОАО «Новосибирское карьероуправление» — декларировали готовность предоставить участки для реализации крупных проектов, которые требуют больших площадей.

 Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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