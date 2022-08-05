Родители массово подписывают петицию о повторной выплате по 10 тысяч на ребёнка к школе

Жители Новосибирска присоединились к петиции – они хотят добиться получения 10 тысяч рублей для сборов детей в школу. Подписи для реализации этой идеи собирают на платформе Change.org.

Перед началом прошлого учебного года, в период коронавирусных ограничений, президент России Владимир Путин издал Указ о единовременной выплате на обучающихся. Эта сумма не зависела от дохода семьи, её получили все родители, в семье которых воспитывались дети школьного возраста.

Депутат Государственной думы от Новосибирской области Ренат Сулейманов предложил возобновить единовременные выплаты в размере 10 000 рублей.

— Такие выплаты просто необходимы. Сейчас у нас достаточно высокий уровень инфляции — примерно 15% в годовом выражении. Это очень существенно для семей с детьми. Ведь когда в семье несколько детей, это зачастую переводит семью в разряд малоимущих, — сказал «ОТС-Горсайт» Сулейманов.

О том, что петиции появилась на платформе Change.org, рассказал портал Сиб.фм. На 4 августа её подписали почти 80 тысяч человек.

— Родителям все сложнее и сложнее подготовить детей к школе: закупить канцтовары, дополнительные учебные пособия и рабочие тетради, школьную форму, спортивную форму, обувь, сменку, сдать деньги на нужды класса и т.д. А еще многим детям нужны репетиторы, дополнительные кружки и секции, которые тоже нужно оплачивать, — аргументирует в обращении Зоя Льготова.

Сейчас семьи с детьми ежемесячно получают пособия, размер которых устанавливается от величины прожиточного минимума. Это от 50% до 100%, где полная выплата составляет около 13 000 рублей. Их начнут начислять уже в августе.