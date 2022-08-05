Новосибирский разработчик микросхем нацелился на гражданский рынок

— Большая часть работ, которые мы сейчас выполняем, связана с реализацией гособоронзаказа. В 2022 году он по вполне понятным причинам вырос. В то же время мы начали работу по переходу на производство гражданской продукции, так как видим, что на отечественном рынке резко вырос спрос на наши разработки, — пояснил корреспонденту Infopro54 заместитель генерального директора по научной работе АО «НЗПП Восток» (входит в группу компаний «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия АФК «Система» и Госкорпорации «Ростех» — Ред.) Александр Глухов.

Он пояснил, что наибольшим спросом сейчас пользуются микросхемы по микронным размерам (для мирового рынка микроэлектроники это считается средним уровнем, по которому делается большая часть микросхем. — Ред.). Их производство после введения санкций против Росси на предприятии выросло в несколько раз. Кроме того, ведутся работы по выпуску микросхем по субмикронным размерам.

— Совместно с нашим флагманом — АО «Микрон» (Москва) — мы осуществляем мощную поддержку отечественных компаний, — говорит Глухов. — Что касается самых высокотехнологичных микросхем, то на этот сегмент нацелен «Микрон». На этом предприятии сейчас сосредоточены все финансовые усилия ГК «Элемент», и его развивают в первую очередь. У нас таких финансовых возможностей пока нет, хотя потребность в таких микросхемах на российском рынке очень большая.

Собеседник редакции пояснил: ранее на «НЗПП Восток» делали предварительный расчет, что необходимо для запуска производства высокотехнологичных микросхем на предприятии в Новосибирске. По его словам, только для закупки оборудования и строительства специализированной «чистой» фабрики еще до санкций было нужно около 10 млрд долларов. Сейчас, в связи с удорожанием логистики и недоступностью оборудования, еще больше. Плюс значительно, практически вдвое необходимо увеличивать персонал.

— Часть необходимых специалистов-технологов для выпуска высокотехнологичных микросхем у нас уже есть сейчас, часть необходимо еще обучить, но в принципе это реально, — подчеркнул Александр Глухов.

Кроме того, замдиректора «НЗПП Восток» по научной работе рассказал, что предприятие активно работает с научными институтами и вузами Новосибирска, в том числе по поиску альтернативных вариантов, которые в перспективе могут стать заменой высокотехнологичных микросхем. Более детально об этом он говорить отказался, пояснив, что это закрытая информация.

— В 2022 году мы видим очень серьезный рост интереса к предприятию, к нашим возможностям и продукции, которую мы производим и можем производить. Перед нами ставят огромное количество задач и требований. К сожалению, быстрый запуск серьезных проектов с нуля без соответствующего техперевооружения, достаточного финансирования маловероятен. Ситуация начала меняться, но для полноценного запуска всех процессов требуется время, — констатирует собеседник редакции. — Надеемся, что года через три мы выйдем на приличные объемы выпуска микросхем и полупроводниковых приборов, а также конденсаторов и силовой электроники для гражданского сектора.

В то же время совместно с учеными предприятие ведет разработку суперконденсаторов, биосенсоров, элементов силовой электроники. Некоторые из этих разработок уже вышли на стадию НИОКР. В промышленное производство, ориентировочно, их планируется передать в течение 3 лет.

Стоит отметить, что в июле завод вошел в нацпроект по бережливому производству. В рамках совещания, которое прошло с коллективом предприятия 3 августа, директор АО «НЗПП Восток» Дмитрий Жидков отметил:

— Мы единственное в стране предприятие полного цикла, способное производить продукцию с нуля. Сейчас все заказывает госзаказчик на фоне повышенного спроса, но после стабилизации этого рынка мы активно пойдем на гражданский рынок, и завод должен быть готов к этому выходу.

АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» — ведущий разработчик и производитель интегральных схем, операционных усилителей, фотоприемных устройств и датчиков.

Ранее редакция рассказывала, что еще одно новосибирское предприятие перестраивает производство под нужды отечественного рынка в рамках импортозамещения.