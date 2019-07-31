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Росавиация повторно ищет подрядчика для реконструкции аэропорта «Толмачёво»

Начальная цена контракта 7,8 млрд рублей.
  • 31/07/2019, 13:30
Росавиация повторно ищет подрядчика для реконструкции аэропорта «Толмачёво»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов» повторно объявило тендер на реконструкцию новосибирского аэропорта Толмачево. Извещение о конкурсе размещено на сайте Госзакупок. Первый тендер, объявленный в июне 2019 года, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Согласно документации, в новосибирском аэропорту заменят покрытие семи рулёжных дорожек, реконструируют перрон, перепланируют лётное поле, модернизируют две площадки противообледенительной обработки воздушных судов и заменят инженерные сети лётного поля.

Работы должны быть выполнены с момента заключения контракта до 19 декабря 2022 года.

Начальная цена контракта 7,862 млрд рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет. Отмечается, что начальная цена контракта определена за весь срок выполнения работ и включает в себя все расходы поставщика, подрядчика, исполнителя по контракту, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Заявки на участие в тендере принимаются до 6 августа. Итоги конкурса будут подведены 7 августа 2019 года.

Напомним, в конце июня был определен подрядчик для реконструкции привокзальной площади Толмачево. Нижегородская компания «ЛМС» должны выполнить работы до конца года Стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей. Кроме того, генеральным подрядчиком комплекса работ по проектированию реконструкции аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий аэропорта Толмачёво является Группа компаний «Спектрум» (г. Москва). До 30 октября текущего года генподрядчику предстоит спроектировать все этапы реконструкции и сдать проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы. Завершить закупочные процедуры по выбору генерального подрядчика по строительству планируется до конца декабря.

Фото: Дмитрий Бабенко

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