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Новосибирск потратит на создание системы управления платными парковками 17 млн рублей

Конкурс состоится 30 августа.
  • 31/07/2019, 14:10
Новосибирск потратит на создание системы управления платными парковками 17 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения (МБУ «ГЦОДД») объявило конкурс на выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Новосибирска (АИСП). Информация о конкурсе размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, система должна представлять собой клиент-серверное приложение. Клиентская часть системы должна обеспечивать удалённый доступ с использованием современных интернет-браузеров, в части личного кабинета пользователя на Интернет-портале Системы, а также с помощью мобильного приложения (iOs, Android). При этом должна быть полностью исключена необходимость установки на клиентские рабочие станции дополнительного программного обеспечения, требующего приобретения лицензий.

Отмечается, что при создании АИСП должны быть учтены программные решения технологического комплекса, позволяющие обеспечить бесперебойное функционирование и взаимодействие всех компонентов платных городских парковок посредством автоматизации процессов эксплуатации не менее 10 тысяч парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Новосибирск и обслуживать не менее 100 тысяч парковочных сессий в сутки при максимальной загрузке ПП.

Сроки завершения работ: 240 (Двести сорок) календарных дней с даты заключения контракта.

Начальная цена контракта- 17 млн рублей. Источник финансирования- бюджет города Новосибирска на 2019 год в размере 3,4 млн рублей и на 2020 год в размере 13,6 млн рублей.

Заявки на участие можно подать до 21 августа 2019 года. Подведение итогов конкурса состоятся 30 августа 2019 года.

Фото: Gensa Gensa

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