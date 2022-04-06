Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты южного направления

Ограничения будут действовать в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, передает ТАСС.

— Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен. До 13 апреля 2022 года 03:00 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов, — говорится в сообщении Росавиации. — Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

С 24 февраля 2022 года Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине.