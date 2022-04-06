Политики простились с Владимиром Жириновским

Сегодня ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Председатель Госдумы Вячеслав Володин начал заседание с минуты молчания в память о политике.

— Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий, — также написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Председатель ГД подчеркнул, что личность Владимира Жириновского «настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России».

— Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах, — сказал Вячеслав Володин.

Напомним, что в конце марта о смерти лидера либерал-демократов поспешил сообщить в своем телеграмм канале сенатор Александр Пронюшкин, со ссылкой на которого данную информацию распространили федеральные СМИ. Впоследствии ее опровергли как уже упомянутый Вячеслав Володин, так и однопартийцы Жириновского, потребовав от Пронюшкина подать в отставку с поста сенатора.

По информации Минздрава РФ, 75-летний Владимир Жириновский в начале февраля был госпитализирован с коронавирусом, через некоторое время политик был выведен из медикаментозного сна и начал проходить необходимые медицинские процедуры.