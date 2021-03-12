Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это заболевание было выявлено у нескольких сотрудников птицефабрики на юге России в феврале.

— Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится, — отметила Анна Попова. — Но мы увидели это раньше, чем наступила беда.

Глава Роспотребнадзора отметила, что нужно создать тесты и вакцину, чтобы быть готовыми к такому сценарию.

Она добавила, что выявление этого вируса у людей стало открытием мирового уровня.

Напомним, первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8) ученые центра «Вектор» подтвердили в феврале. По данным специалистов, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка птичьего гриппа среди поголовья птиц.