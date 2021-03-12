Госслужба привлекает лишь треть новосибирцев

О госслужбе чаще всего мечтают логисты и пиарщики, реже всего — программисты и системные администраторы. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведя опрос среди 5000 россиян из 780 населенных пунктов страны.

— Меньше всего госслужба привлекает жителей таких крупных городов, как Уфа и Новосибирск (по 32%), а также Казань (26%). Против такой идеи в Новосибирске высказались 59% опрошенных, «за» были только 32%, а затруднились с ответом — 9% респондентов из города, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего чаще всего привлекает респондентов из Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%) и Красноярска (56%). Хотел бы стать чиновником каждый второй житель Воронежа и Самары (по 50%). В Москве и Санкт-Петербурге желающих работать на государственной службе — по 45%.

При этом, мужчины мечтают о кресле чиновника чаще женщин: 40 и 34% соответственно.

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего желающих трудиться на госслужбе — среди менеджеров по логистике (55%), PR-специалистов (51%) и кладовщиков (46%). Реже всего работать в государственных структурах хотят программисты (6%), системные администраторы (13%) и дизайнеры (18%).