Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

Завершившим вакцинацию или переболевшим COVID-19 россиянам с 7 июля при въезде в страну не нужно проходить двойное ПЦР-тестирование. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном 6 июля на официальном портале правовой информации.

— При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесённом в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется, — говорится в документе.

При этом сведения о результатах ПЦР, перенесённом заболевании или вакцинации в обязательном порядке должны быть размещены на Едином портале Госуслуг. Для этого необходимо заполнить форму «Предоставление сведений о результатах теста, перенесённом заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации». Кроме того, с 7 июля все прибывающие из-за рубежа россияне без прививки от коронавируса и не болевшие должны будут соблюдать изоляцию до получения результатов теста на COVID-19 в течение 3, а не 5 дней, как ранее.

— В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. (…) До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), — поясняется в постановлении.

Также в соответствии с изменениями, внесёнными в пункт 1, с 10 июля 2021 года граждане государств – членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан, а граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана – с 1 сентября 2021 года, при пересечении государственной границы Российской Федерации должны будут подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Невыполнение вышеуказанных требований влечёт для граждан административную ответственность по части второй статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей.