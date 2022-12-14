Роспотребнадзору пришлось предупредить об опасности употребления «кротовухи»

Роспотребнадзор в своем телеграм-канале сообщил, что не может себе позволить остаться в стороне от данной темы, поэтому обратился к специалистам с вопросом, чем может быть опасен такой «напиток».

По словам экспертов, прежде всего нужно помнить, что кроты очень часто заражаются глистами. Это происходит во время поедания ими насекомых. Кроме того, в их мышцах часто можно обнаружить круглых червей — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды. А также у кротов иногда обнаруживаются и ленточные черви.

В надзорном ведомстве отметили, что среди кротов также распространены внешние паразиты — блохи и клещи. На одном зверьке встречаются до 15 и более блох и до 20—25 клещей. На основании чего можно сделать вывод, что кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например – туляремии, которая передается человеку.

Зараженные ощущают головокружение, тошноту, головную боль, бессонницу, вялость или, наоборот, возбуждение. Температура повышается до 38–39°С. В таких случаях нужно немедленно обратиться к врачу.

— Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации, — отметили в Роспортребнадзоре.

Ранее редакция сообщала, что российские ученые создали вакцину от аллергии на кошек.

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