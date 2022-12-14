Российские ученые создали вакцину от аллергии на кошек

От аллергии на кошек страдают минимум 30% взрослого населения планеты. Эта проблема заметно снижает уровень жизни, а в отдельных случаях может серьезно угрожать здоровью. Чаще всего для облегчения симптомов заболевания люди вынуждены всю свою жизнь придерживаться рекомендаций врачей-аллергологов, которые советуют максимально ограничить контакт с источником аллергенов: то есть с кошкой. Но не все страдающие от аллергии люди готовы к этому, так как кошка для многих из них становится членом семьи. Особенно это тяжело переживают дети по причине сильной эмоциональной связи с животным.

Ученые Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом разрабатывают вакцину от аллергии на кошек. Об этом сообщили РИА Новости. В настоящее время вакцина успешно прошла предварительные исследования и уже готова к дальнейшим клиническим испытаниям.

По данным исследователей, средство абсолютно безопасно и эффективно против всех кошачьих аллергенов.

Отмечается, что клинические испытания пройдут в 2023 и 2024 годах, после чего препарат может быть зарегистрирован.

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