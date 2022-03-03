Российский миллиардер второй раз предложил перенести столицу в Сибирь

В ходе выступления на Красноярском экономическом форуме Дерипаска подчеркнул необходимость «менять систему управления» в России, сообщает «Интерфакс».

— Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракеты, и все остальное. Может, вообще по-другому будет смотреться, если она будет находиться в Новосибирске… в Красноярске? Не готовы сделать этот шаг, давайте часть управления сюда передадим, — заявил бизнесмен.

Олег Дерипаска уже предлагал перенести столицу России в Сибирь в 2014 году. Тогда он аргументировал свое предложение тем, что «Москва — это излишняя централизация и коррупция». Также бизнесмен говорил, что интеграция с Азиатско-Тихоокеанским регионом — это «вопрос выживания всей страны». Сам бизнесмен через компанию «Русал» владеет несколькими крупнейшими промышленными предприятиями Сибири – «Русал», En+ и «Евросибэнерго».