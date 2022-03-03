Советы по эксплуатации грузовиков на газовом топливе

Например, многих интересует перевозка грузов Москва — Алматы. Отследить спрос и выложить свое предложение по перевозке на этом маршруте можно на транспортных биржах. Там же можно пообщаться с контрагентами, согласовать все нюансы и подписать договор о сотрудничестве.
Важная составляющая успеха в грузоперевозках — надежный автомобиль, содержание и обслуживание которого стоит владельцу приемлемых денег. Один из способов уменьшить расходы на ТС — перевести машину на газ. Если вы только раздумываете над этим шагом, эта статья поможет взвесить все за и против. Если вы уже владеете грузовиком с ГБО, наш рекомендации могут оказаться полезны на деле уже сегодня.
Метан, в отличие от бензина, гораздо более стабилен в цене, что немаловажно для водителей-профессионалов и вообще бизнесменов, связавших свои доходы с логистикой и перевозками. Грузовики с газовыми двигателями могут даже больше, чем с дизельными: модель «КАМАЗ-мастер» на газу успешно доказала это, победив в престижных соревнованиях Africa Eco Race. Купить «КАМАЗ» с предустановленным ГБО можно немного дешевле, чем с дизелем, и это тоже плюс.
Давайте разберемся с тонкостями эксплуатации, которые следует знать водителю, если его машина работает на метане или сжиженном природном газе:
Грузовик с газовым оборудованием требует внимательного отношения и не потерпит халатности. Зато если вы найдете с ним общий язык, получите значительную экономию на топливе.
Фото с сайта pixabay.com
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