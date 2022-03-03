Советы по эксплуатации грузовиков на газовом топливе

Например, многих интересует перевозка грузов Москва — Алматы. Отследить спрос и выложить свое предложение по перевозке на этом маршруте можно на транспортных биржах. Там же можно пообщаться с контрагентами, согласовать все нюансы и подписать договор о сотрудничестве.

Важная составляющая успеха в грузоперевозках — надежный автомобиль, содержание и обслуживание которого стоит владельцу приемлемых денег. Один из способов уменьшить расходы на ТС — перевести машину на газ. Если вы только раздумываете над этим шагом, эта статья поможет взвесить все за и против. Если вы уже владеете грузовиком с ГБО, наш рекомендации могут оказаться полезны на деле уже сегодня.

Особенности обслуживания грузовых машин с ГБО

Метан, в отличие от бензина, гораздо более стабилен в цене, что немаловажно для водителей-профессионалов и вообще бизнесменов, связавших свои доходы с логистикой и перевозками. Грузовики с газовыми двигателями могут даже больше, чем с дизельными: модель «КАМАЗ-мастер» на газу успешно доказала это, победив в престижных соревнованиях Africa Eco Race. Купить «КАМАЗ» с предустановленным ГБО можно немного дешевле, чем с дизелем, и это тоже плюс.

Давайте разберемся с тонкостями эксплуатации, которые следует знать водителю, если его машина работает на метане или сжиженном природном газе:

длительный простой для ТС на газовом топливе противопоказан: есть опасность, что через несколько дней метан, находящийся под давлением, начнет утекать в атмосферу сквозь предохранительный клапан;

если стартер не подает признаков жизни, возьмите фен и с его помощью отогрейте патрубок дроссельной заслонки. Несколько минут воздействия теплого воздуха, и стартер заработает в обычном режиме;

если двигатель не запускается при сработавшем стартере, с большой долей вероятности причина кроется в катушке зажигания. Пробуем заменить электромагнитную катушку;

при самостоятельном выполнении ремонта машины следует строго соблюдать правила безопасности. Утечка сжиженного газа способна стать причиной термического ожога;

перед выездом на зимнюю трассу следует провести тщательную диагностику оборудования. Оказаться посреди трассы в мороз в неработающем грузовике, полном груза — не самая приятная ситуация. Чтобы этого не случилось, проверьте целостность газовой магистрали, фильтры, редуктор ГБО;

следует устанавливать свечи зажигания согласно рекомендациям изготовителя. Замену свечей рекомендуется производить каждые 15 000 км пробега.

Грузовик с газовым оборудованием требует внимательного отношения и не потерпит халатности. Зато если вы найдете с ним общий язык, получите значительную экономию на топливе.