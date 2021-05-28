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Россиянам начали возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря

  • 28/05/2021, 11:20
На днях стартовала федеральная программа детского туристического кешбэка.

Она действует на территории всей страны. Чтобы ей воспользоваться, оформите бесплатную карту «Мир» в Банке «Левобережный», оплатите ей путевки в детский лагерь, и вам вернется до половины их стоимости.

Когда можно купить путевку?

С 25 мая по 31 августа 2021 года. При этом поездка ребенка может длиться и до 15 сентября.

Что нужно для получения кешбэка?

  • Оформите карту «Мир» в Банке «Левобережный».

Закажите бесплатную пластиковую карту любым удобным способом – на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в ближайшем офисе банка. Цифровую карту можно оформить в мобильном приложении BL-online. Это полноценная банковская карта, но в онлайн-формате. Она активируется моментально, т.е. ей можно пользоваться сразу после подачи заявки.

Выпуск и обслуживание цифровых и пластиковых карт «Мир» в Банке «Левобережный» абсолютно бесплатны! Помимо кешбэка за детские путевки, вы можете поучаствовать в других выгодных акциях платежной системы «Мир» и в собственной программе лояльности банка. Каждый месяц банк возвращает 1% от суммы всех покупок по карте и 5% – за расчеты в одной из категорий «Сюрприз».

Когда вернутся деньги?

В течение 5 рабочих дней после оплаты автоматически возвращается 50% от стоимости одной путевки, но не более 20 000 рублей. При этом не надо ничего заполнять и собирать какие-либо документы.

Как вернуть деньги, если вы купили путевку в детский лагерь до 25 мая?

Хорошая новость: если вы оплатили путевку до официального запуска программы детского туристического кешбэка, то вы тоже сможете вернуть кешбэк. Для этого нужно будет заполнить заявку на возмещение средств на портале Госуслуг с 15 июня до 31 октября. К заявке необходимо прикрепить чек об оплате путевки.

Планируете купить путевки для нескольких детей или отправить одного ребенка на 2 смены в лагерь?

По условиям программы, кешбэк начисляется на одну карту 1 раз, но вернуть часть средств можно за каждую путевку. В этом случае вам нужно оплатить их разными картами «Мир». Например, картами каждого из родителей, кого-либо из родственников или близких. Также можно рассчитаться разными картами одного владельца.

Получить консультацию можно в единой справочной службе Банка «Левобережный» (ПАО): 8-800-3333-555.

Акция действует с 00:01 мск 25.05.2021 по 23:59 мск 31.08.2021. Сведения об Операторе (Организаторе) Акции, правилах проведения Акции, размере кешбэка, начисляемого Клиенту, и правила Программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте .

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы кэшбэк банки Банк Левобережный


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