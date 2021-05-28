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Две сибирские компании оказались в числе победителей премии «Автодилер года – 2021»

  • 28/05/2021, 11:10
Автор: Марина Санькова
avtolider
В этом году на участие в конкурсе поступило 650 заявок со всех регионов России.

В этом году впервые в Национальной премии приняли участие представители рынка легкого коммерческого транспорта. К участию были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России. Целью национальной премии «Автодилер года» является определение наиболее передовых дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса.

Как и прежде, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка авторитейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте — отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном — Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury — вся Россия.

Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три группы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. В каждой группе были названы победители в следующих номинациях:

— лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;

— лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;

— лучший дилер / холдинг по организации сервиса.

В этом году впервые за всю историю премии за звание лидера рынка боролись игроки сегмента LCV в номинации «Легкий коммерческий транспорт». А для сегмента легковых автомобилей Авито Авто учредил новую номинацию — «Лучший клиентский опыт». В этой номинации Авито Авто проанализировал качество работы дилерских центров с клиентами на сайте Авито и определил победителей с учетом данных по целому ряду показателей.

Кроме того, второй год подряд Авито Авто определяет победителя в номинации «Маркетинг – Автомобили с пробегом», в которой участвовали как официальные, так и независимые дилерские центры со всей России. Эта номинация представляет собой рейтинг дилерских центров, составленных на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито.

Также в рамках проекта были определены лучшие дилерские сети в специальной номинации «Доверие потребителей» (в массовом и премиальном сегментах), которая основана на опросе автовладельцев — участников панели аналитического агентства «АВТОСТАТ» и пользователей Авито Авто. В опросе приняли участие более 20 000 российских автовладельцев, которые в 2020 году обслуживали свой автомобиль у официального дилера.

— В этом году к нам поступило рекордное количество заявок на участие (более 650 анкет), что на 20% больше, чем в 2020 году. Напомню, что уникальность нашей премии состоит в том, что мы оцениваем различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). Далее на основе интегральной оценки (которая рассчитывается по целому ряду показателей) мы выбираем лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание ««Автодилер года» для продвижения своих компаний, — комментирует Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «Автодилер года».

— Премия «Автодилер года – 2021» ― это не только награждение лучших игроков авторынка, но и площадка, где участники могут перенять лучшие практики ведения автобизнеса. Мы стремимся создавать инструменты, которые будут помогать эффективно выстраивать отношения между дилерами и их клиентами, и отмечать представителей бизнеса, которые уделяют этому особое внимание. Традиционно на Авито Авто дилерские центры, получившие награды в этом году, будут отмечены специальном значком ― «Победитель премии «Автодилер года», чтобы все пользователи площадки могли увидеть их достижения в сфере продаж и обслуживания клиентов, — резюмировал Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто.

Фото предоставлено Авито в СФО

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : транспорт премия Автолидер года Авито Авто


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