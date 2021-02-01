Россиянам, привитым от коронавируса, разрешат въезд в Грузию с 1 февраля

С 1 февраля иностранные граждане, в том числе и россияне, прибывающие в Грузию воздушным путем, будут обязаны предоставлять документ, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на сухопутной границе Грузии, с учетом эпидемиологических рисков, остаются прежние требования: это значит, что гражданин России попадет в Грузию в том случае, если имеет гражданство Грузии, является членом семьи гражданина Грузии или следует в страну по бизнес-визе.

По данным издания, для граждан и резидентов Израиля, США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Швейцарии, стран Евросоюза сделали послабления и облегчили правила въезда в Грузию. Они могут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Анализы нужно сдать в течение 72 часов до въезда в страну. На третий день по прибытии им нужно будет снова сдать тест на коронавирус.

Кроме того, с 1 февраля Грузия начинает частично открывать торговые центры, заработает транспорт в некоторых городах. Вакцинация в республике пока не началась – страна ждет вакцин из Европы. Российские вакцины Грузия не примет.