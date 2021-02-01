Глава Карасукского района продлил свои полномочия

На минувшей неделе в рамках сессии Карасукского районного совета были подведены итоги конкурса на замещение должности главы района. Победителем признан ранее действующий глава Александр Гофман. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Травников.

По информации администрации Карасукского района, помимо Александра Гофмана, в конкурсе приняли участие его заместитель Сергей Шитвин, глава Михайловского сельсовета Анна Ляпина и директор ООО «СВС – Агро» Сергей Екимов.

— Комиссия приняла решение: признать конкурс состоявшимся и рекомендовать районному совету депутатов все кандидатуры, которые успешно прошли конкурсные испытания, — сообщают в администрации. — На сессии с докладом о работе конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Карасукского района выступил председатель конкурсной комиссии Игорь Яковлев. Далее, кандидаты представили депутатам свои программы развития Карасукского района. Затем, состоялось голосование. Большинством голосов (30 голосов из 31) Главой Карасукского района был избран — Гофман Александр Павлович.

Выборы главы в Карасукском районе — первые в 2021 году. Ранее, в конце 2020 года, по итогам конкурсных процедур свои полномочия продлили Виктор Губер (Чановский район), Александр Апель (Чистоозёрный), Сергей Черных (Венгеровский), Николай Кузнецов (Кыштовский) и Евгений Шестернин (Бердск). Все представляют партию «Единая Россия».

Александр Гофман родился 14 августа 1956 г, в 1978 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 2002 году прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». Начал трудовую деятельность в 1978 году инженером-контролером, главным инженером совхоза «Красноярский». С 1988 по 1992 года работал председателем колхоза им. Тельмана, с 1992 по 1998 год — директором АОЗТ «Благодатское», с 1998 года — первый заместитель главы территориальной администрации района.

В марте 2000 года Александр Гофман назначен главой территориальной администрации Карасукского района. В декабре 2004 года избран главой Карасукского района. Впоследствии избирался главой района в 2010 и 2015 годах.