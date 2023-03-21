Россияне чаще всего копят на ремонт, отпуск и лечение

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов связывает рост числа людей, располагающих сбережениями, с повышением уровня финансовой грамотности, увеличением доходов и развитием финансовых институтов.

Треть людей откладывает деньги на всякий случай, про запас. Остальные – на ремонт квартиры или дома, отдых/лечение, старость и покупку недвижимости. Еще 9% россиян инвестируют средства, чтобы получать доход по вкладам, ценным бумагам и другим финансовым инструментам.

Вклады помогают защитить деньги от инфляции и накопить на отпуск или крупные покупки. Если вы планируете использовать деньги через год, то оптимальным вариантом станет сезонный вклад «Весна» от Банка «Левобережный». Предложение особенно актуально для клиентов, у которых заканчивается текущий вклад и которые выбирают, куда вложить средства на простых условиях по принципу «положил и забыл до конца срока».

Минимальная сумма для открытия вклада «Весна» составляет 30 000 рублей. Разместить можно и больше — все зависит от вашего желания и возможностей. Или вы можете оформить несколько вкладов «Весна» в разное время, например, если через неделю у вас заканчивается вклад в Банке «Левобережный», а сегодня — в другом банке.

Вклад оформляется на 1 год под 8,1% годовых. Если вы разместите 250 000 рублей, то за год заработаете 19 200 рублей. Посчитать свой доход можно на сайте банка.

Будьте спокойны за сохранность своих вложений. Денежные средства по всем счетам и вкладам в Банке «Левобережный» застрахованы в пределах 1,4 млн рублей в рамках Федерального закона №177-ФЗ. Также банк ежегодно входит в топ-60 самых надежных банков России, по версии авторитетного экономического издания Forbes: в 2022 году «Левобережный» занял 57-е место рейтинга.

Оформить вклад можно в любом офисе Банка «Левобережный» или в BL-Online. Чтобы получить консультацию, позвоните по бесплатному номеру 8-800-3333-555 или оставьте заявку на сайте.

Максимальная сумма по вкладу «Весна» не ограничена. Срок — 367 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — по истечении срока вклада на отдельный счет. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых за весь срок нахождения средств во вкладе.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

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