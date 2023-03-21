Рекламодателям

Россияне чаще всего копят на ремонт, отпуск и лечение

  • 21/03/2023, 16:53
Почти половина российских семей (44%) делает накопления, показал опрос ВЦИОМ. Для сравнения, в 2010 году сбережения имели всего 30% россиян.

новости бизнесаДиректор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов связывает рост числа людей, располагающих сбережениями, с повышением уровня финансовой грамотности, увеличением доходов и развитием финансовых институтов.

Треть людей откладывает деньги на всякий случай, про запас. Остальные – на ремонт квартиры или дома, отдых/лечение, старость и покупку недвижимости. Еще 9% россиян инвестируют средства, чтобы получать доход по вкладам, ценным бумагам и другим финансовым инструментам.

Вклады помогают защитить деньги от инфляции и накопить на отпуск или крупные покупки. Если вы планируете использовать деньги через год, то оптимальным вариантом станет сезонный вклад «Весна» от Банка «Левобережный». Предложение особенно актуально для клиентов, у которых заканчивается текущий вклад и которые выбирают, куда вложить средства на простых условиях по принципу «положил и забыл до конца срока».

Минимальная сумма для открытия вклада «Весна» составляет 30 000 рублей. Разместить можно и больше — все зависит от вашего желания и возможностей. Или вы можете оформить несколько вкладов «Весна» в разное время, например, если через неделю у вас заканчивается вклад в Банке «Левобережный», а сегодня — в другом банке.

Вклад оформляется на 1 год под 8,1% годовых. Если вы разместите 250 000 рублей, то за год заработаете 19 200 рублей. Посчитать свой доход можно на сайте банка.

Будьте спокойны за сохранность своих вложений. Денежные средства по всем счетам и вкладам в Банке «Левобережный» застрахованы в пределах 1,4 млн рублей в рамках Федерального закона №177-ФЗ. Также банк ежегодно входит в топ-60 самых надежных банков России, по версии авторитетного экономического издания Forbes: в 2022 году «Левобережный» занял 57-е место рейтинга.

Оформить вклад можно в любом офисе Банка «Левобережный» или в BL-Online. Чтобы получить консультацию, позвоните по бесплатному номеру 8-800-3333-555 или оставьте заявку на сайте.

Максимальная сумма по вкладу «Весна» не ограничена. Срок — 367 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — по истечении срока вклада на отдельный счет. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых за весь срок нахождения средств во вкладе.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: freepik.com

433

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : вклады Банк Левобережный


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

Ярмарки Новосибирска разместили на цифровой карте

21/03/2023, 18:11

За превышение допустимого уровня госдолга предлагают наказывать региональные власти

21/03/2023, 18:07

Технопром-2023 пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа

21/03/2023, 17:57

Томский завод полностью импортозаместит манометры на крупнейших атомных ледоколах

21/03/2023, 17:48
Популярное

Новосибирская область в числе лидеров по подростковой преступности

21/03/2023, 16:13

МВД продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022-23 годах

21/03/2023, 10:36

Причины храпа и способы его лечения

20/03/2023, 16:22

Новости компаний

ВТБ узнал, сколько комнат выбирают клиенты при покупке квартиры

21/03/2023, 16:50

ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней

21/03/2023, 14:24

В Новосибирской области «Ростелеком» готов к паводковому и пожароопасному сезону

21/03/2023, 11:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска