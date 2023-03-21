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Академпарк получил прибыль от текущей хозяйственной деятельности

  • 21/03/2023, 16:54
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итоги работы новосибирского Академпарка в 2023 году
Выручка резидентов парка в 2022 году составила почти 40 млрд рублей.

По итогам 2022 года резиденты Академпарка получили почти 40 млрд рублей выручки, сообщил гендиректор АО «Академпарк» (управляющая компания Технопарка) Дмитрий Верховод на пресс-конференции. Это на 24% больше, чем годом ранее.

Дмитрий Верховод уточнил, что резиденты Академпарка в 2022 году уплатили 3,5 млрд рублей налогов, из которых в консолидированный бюджет Новосибирской области поступило 1,75 млрд рублей. Рост составил по сравнению с 2021 годом на 25% и 16,7%, соответственно.

Кроме того, он подчеркнул, что выручка самой компании «Академпарк» в 2022 году выросла до 268,4 млн рублей, а чистая прибыль — почти до 65 млн рублей.

— Все предыдущие годы нас упрекали в том, что текущая деятельность Академпарка не является рентабельной, так вот: в прошедшем 2022 году мы показали прибыль, полученную исключительно от текущей хозяйственной деятельности (без учета продажи активов и земельных участков) почти 20 млн рублей, — уточнил Верховод.

По данным Seldon Basis, АО «Академпарк» (АО Технопарк новосибирского Академгородка») создан в 2007 году по решению областных властей. Уставной капитал компании составляет 2,69 млрд рублей. Выручка компании в 2021 году составила 277,3 млн руб, чистая прибыль — 21,6 млн руб. Согласно сайту компании, на его площадке работает более 300 резидентов. Площадь Технопарка составляет 120 тыс кв. метров.

 

Ранее редакция сообщала, что Технопарк получил участки для расширения.

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Рубрики : Инновации Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : резиденты Академпарка выручка Академпарка


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