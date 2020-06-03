Росстат ищет аналитиков в региональных вузах

2 июня в Москве завершилась Международная студенческая олимпиада по статистике. Олимпиада, объединяющая в своих состязательных дивизионах студентов России и Казахстана, сама является зеркалом и образовательных, и экономических трендов. Самый яркий из них, выраженный в итогах события, — это проникновение учебного профиля «экономическая статистика» в уклад вузов, которые прежде экономическим образованием занимались минимально или не занимались вообще. И если в 90-х–ранних 2000-х экономисты, наспех обученные педагогическими институтами или арт-вузами, выглядели париями кадрового рынка и предметом для мрачных шуток, то сейчас многие «нетипичные» вузы тему экономической статистики освоили весомо — и воспитанники их уверенно конкурировали на олимпиаде со студентами заведений, где статистика — профиль исконный, титульный. Например, команда Тамбовского госуниверситета, взявшая «золото» в дивизионе «advanced», как раз олицетворяет вуз, для которого статистика — непрофильная дисциплина. Тематический веер вузов-участников вообще пестр и обширен: 8% — сельскохозяйственные вузы, 9% — технические, 35% — государственные университеты, 29% — федеральные. Есть также медицинские и педагогические вузы. В сообществе конкурсантов студенты-аграрии по численности почти близки к «технарям»: в десятой олимпиаде участвовали 12 сельскохозяйственных вузов. В группе базового уровня первое место заняла команда Великолукской государственной сельскохозяйственной академии — из вуза, чья локация (город Великие Луки) в Псковской области) вообще мало чем известна остальной России. Для многих само наличие какого-либо вуза в столь маленьком городе — уже факт из жанра «удивитесь, эрудиты!».

Лидер региональной репрезентации — Башкирия. Оттуда на олимпиаду прибыли команды аж семи вузов. На втором месте (4 вуза-участника) — Москва. По 3 вуза представили Татарстан, Чувашия, Вологодская, Воронежская, Орловская, Самарская и Смоленская области. Остальные регионы — по 1-2 вуза.

В числе призеров олимпиады — Новосибирский государственный университет экономики и управления.

Команда НГЭУ завоевала третье место в состязательном дивизионе «продвинутый уровень», разделив пьедестал почета с вузами Кирова и Тамбова. Команда Вятского государственного университета — на втором месте, на первом — команда Тамбовского университета.

Нынешняя олимпиада — уже юбилейная, десятая по счету, и НГЭУ — это, можно сказать, один из ветеранов движения — команда университета участвует в состязании статистиков уже в седьмой раз. У этого события даже есть свои «внутренние» карьеры.

— Например, Кирилл Зайков, руководитель новосибирской команды, участвовал уже в третьей нашей олимпиаде, — поясняет Павел Смелов, заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат). — Сначала он занял первое место в качестве студента, а теперь руководит собственной командой, которая показывает хорошие результаты.

Была на олимпиаде даже гуманитарно-творческая номинация — посвященная арт-осмыслению статистики. Вологодская молочнохозяйственная академия представила стихи о статистике, а Государственный университет управления — комикс.

Впрочем, во главе угла на олимпиаде стоит долгосрочный функционал — все студенты-соискатели расцениваются как младшие коллеги в большом профессиональном процессе. Олимпиада проводится Российским экономическим университетом имени Г.В.Плеханова в сотрудничестве с Росстатом с 2010 года, потому темы конкурсантам даются с расчетом на сытный функциональный «отжим»: участник либо должен предложить потенциально полезное технологическое решение, либо самого себя убедительно показать потенциально ценным специалистом. Потому лейтмотив — это все-таки не творчество во славу статистики, а сугубо утилитарные темы. Например, сквозной темой для конкурсных работ на десятой олимпиаде стала грядущая всероссийская перепись населения. А именно данные переписи как аналитическая первооснова для эффективных решений в области социально-экономического развития и региональной политики. Кроме того, в студенческих работах прорабатывался в этом контексте функционал технологий bigdata. В общем, молодые статистики из России и Казахстана представили свое видение работы с данными переписей — взгляд на функциональную смычку демографии и экономической аналитики.

К слову, растущая аналитичность статистики — это, в принципе, общедисциплинарный тренд.

— Перед статистикой сейчас стоит серьезный поколенческий вызов, — отметил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков. — В этом году в Росстате сформирован аналитический блок. Раньше мы выдавали голые цифры, никак их не объясняя. А сейчас аналитики — это ключевое подразделение Росстата. И конкурсанты — его кадровый ресурс.

По словам Павла Малкова, для его ведомства очень ценна почти врожденная сопричастность «зумеров» к миру цифровых технологий, к bigdata-реалиям.

— Сейчас на авансцену выходят так называемые дата-сцентисты (data-scientist) — специалисты, умеющие аналитически осмыслять огромные объемы данных. Фактически это уже новая научно-прикладная сфера — сплав IT, статистики, математики и предметных знаний в конкретных отраслях. Статистика перестает быть просто учетно-счетной отраслью, она обретает аналитическую и прогностическую роль. И олимпиада по статистике — процессуальная составляющая, веха в строительстве этой системы.

Фото: pixabay.com, автор- geralt, фото спикеров с сайта госкомстата