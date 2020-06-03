В Новосибирской области кредитование физлиц сократилось более чем на 32%

По итогам «коронавирусного» апреля россиянам выдали почти в 2 раза меньше кредитов по сравнению с мартом, двукратное сокращение кредитования произошло в большинстве российских регионов – подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— За апрель 2020 года, когда практически во всех российских регионах действовали карантинные меры, банки выдали физическим лицам рекордно малую за 2,5 года сумму кредитов – 755 млрд руб. До этого общий размер выданных за месяц кредитов был ниже лишь в январе 2018 года: тогда банки прокредитовали население на 740 млрд руб, — говорят эксперты.

Отмечается, что в целом динамика кредитования носит сезонный характер: как правило, от начала до конца года с каждым следующим месяцем объем выданных кредитов растет, достигая высшей точки в декабре, затем показывает спад в январе следующего года. Падение, отмеченное в апреле нынешнего года, однозначно нарушило устоявшийся цикл.

— За апрель 2020 года кредитование физлиц в стране по сравнению с предыдущим месяцем упало на 46%, или в 1,9 раза, — утверждают в FinExpertiza.

Больше всего кредитование просело в Чечне (-67,3%), Астраханской области (-54,2%), Краснодарском крае (-53,4%), Ингушетии (-53,3%), Московской области (-53,2%), Калмыкии (-53,0%), Адыгее (-52,9%), Севастополе (-52,6%), Коми (-52,4%), Брянской области (-52,3%).

Менее всего падение кредитования коснулось Чукотского автономного округа (-16,8%), Амурской области (-25,5%), Сахалинской области (-28,7%), Магаданской области (-30,9%), Новосибирской области (-32,3%), Алтайского края (-32,8%), Кемеровской области (-32,9%), Забайкальского края (-34,0%), Приморского края (-35,0%) и Хабаровского края (-35,3%).

В целом по регионам диапазон падения составил от 1,2 до 3,1 раза.

Менее чем в 1,5 раза кредитование упало лишь в четырех регионах (Чукотский автономный округ, Амурская область, Сахалинская область и Магаданская область).

От 1,5 до 2 раз кредитование физлиц сократилось в 58 регионах. В том числе, в Новосибирской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Томской области и др.

В 2 раза и более кредитование физлиц просело в 22 регионах. Среди них Москва, Пермский край, Крым и др). В 3 раза упало кредитование населения в единственном регионе – Чечне, где, впрочем, общий объем выдач был всегда невысок – регион входит в десятку наименее закредитованных.

— Кредитование населения уменьшается на фоне стагнации в экономике. С одной стороны, банки ужесточают требования к заемщикам и более тщательно анализируют их финансовое положение, сокращая выдачи новых потребительских займов и лимиты по кредитным картам. С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги, — полагает президент сети FinExpertiza. Елена Трубникова.

Она уверена, что по мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.

— Ситуация может особенно ухудшиться начиная с осени, когда будут подходить к концу «кредитные каникулы». Поскольку во время «каникул» проценты продолжают начисляться, пусть и по льготной ставке, общая сумма долга увеличивается, в то время как доходы заемщика могут так и не восстановиться. Это грозит ростом закредитованности граждан и еще большим снижением доходов населения, — подчеркивает Елена Трубникова.

Фото: pixabay.com, автор- nattanan23