Рост заболеваемости коронавирусом пока не пугает россиян

Количество россиян, говорящих о необходимости карантина, за полгода снизилось в 2,5 раза. Однозначно готов к вакцинации от COVID-19 сегодня лишь каждый десятый россиянин. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.

— Более половины опрошенных россиян уверены, что текущая эпидемиологическая обстановка не требует введения строгого карантина в стране (57%). 16% считают, что властям уже следует вводить карантин в связи с ростом заболеваемости вирусом, — говорится в сообщении.

При этом, чаще остальных за введение карантина в стране высказывались россияне моложе 24 лет (20%).

Отмечается, что по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным полгода назад, число россиян, убежденных в том, что в стране следует вводить карантин, уменьшилось в 2,5 раза: 40% в марте и 16% сейчас.

— Однозначно готов сделать прививку от коронавируса, как только вакцина поступит в медучреждения, лишь 1 из 10 россиян, еще 24% склоняются к вакцинации. Треть россиян однозначно против вакцинации от коронавируса, еще столько же — скорее против (по 33%), — констатируют эксперты компании.

Респондентов, полностью и скорее готовых сделать прививку, среди мужчин больше, чем среди женщин: 37 и 30% соответственно. Россияне с доходом от 80 тыс. руб. лояльнее вакцинации, чем граждане с более низким доходом (39%). Но больше всего полностью и скорее готовых сделать прививку — среди молодежи до 24 лет (40%).

Исследование показало, что несмотря на положительную оценку усилий России по созданию вакцины со стороны Всемирной организации здравоохранения, россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, становится все меньше. Сейчас лишь каждый десятый однозначно готов к вакцинации от вируса, в марте и апреле энтузиастов было по 28%.

Фото: pixabay.com, автор- Matryx