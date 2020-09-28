Понятие и различия инвестиций и капиталовложений

Конечно, можно найти подработку и тратить на нее свое свободное время, а можно получать доход от инвестиций. Подробную информацию об инвестировании можно получить на investment company. Простым языком, инвестиции – это вложения, приносящие доход. Они являются не только способом поднять свой уровень жизни, но и экономической подушкой безопасности на случай непредвиденной ситуации. К примеру, при потере основной работы или в случае, когда срочно понадобится дополнительная сумма денежных средств.

Говоря об инвестициях, нужно учитывать факторы, на них влияющие:

Срок – это период времени, за который должны быть достигнуты цели, поставленные при инвестировании (т.е. получение дохода).

это период времени, за который должны быть достигнуты цели, поставленные при инвестировании (т.е. получение дохода). Объем – это размер средств (денег), вкладываемых в дело. Как правило, на начальных этапах при запуске проекта, он невелик. И растет с получением первой прибыли. Тут важна регулярность вложений.

это размер средств (денег), вкладываемых в дело. Как правило, на начальных этапах при запуске проекта, он невелик. И растет с получением первой прибыли. Тут важна регулярность вложений. Доходность – получение прибыли. Доходность очень тесно связана с понятием «рисков». Т.к., чем выше риск, тем больше и доходность и наоборот. Примером низких рисков и доходности могут служить банковские вклады – риски неполучения прибыли практически сведены к нулю, но и доход у вкладов очень небольшой.

Деньги должны делать деньги. Известная фраза, к которой стоит прислушаться. При наличии свободных финансовых средств, имеет смысл инвестировать их в выгодное дело. Но как разобраться, куда стоит вкладывать свои финансы, а куда нет? Можно обратиться к надежному брокеру. Одним из таких является компания jkr.co. На рынке инвестиций с 2017 года. Начальный капитал фирмы не превышал 6,8 млн долларов. Всего за несколько лет объем прибыли поднялся до 44 млн долларов. В настоящий момент актив фирмы составляет более 106 млн долларов. Компания успешно инвестировала уже более 10 проектов. Основным направлением для работы является сфера развлечений. Самым большим плюсом и отличительной чертой брокера является ориентация на долгосрочную перспективу. Это значительно снижает риски финансовых потерь в отличие от венчурных инвестиций, которые направлены на быстрое получение прибыли при очень высоких рисках прогореть.

Следует разделять такие понятия, как инвестиции и капиталовложения. Вопреки популярному мнению, эти определения схожи по смыслу, однако имеют и различия. Под капиталовложениями понимают финансирование мероприятий, направленных на улучшение эффективности работы организации для повышения ее конкурентоспособности. Примерами могут служить вложения средств в научные исследования, направленные на улучшение работы организации, реконструкция производства, модернизацию оборудования. Т.е. это должен быть комплекс мер, имеющий отношение к производству, разработкам или персоналу фирмы. Капиталовложения производятся как из собственных средств, так и за счет инвестиционных. Они также делятся на 2 вида:

Производственные – имеют непосредственное отношение к деятельности предприятия. Непроизводственные – к этой категории относятся вложения, которые напрямую не связаны с производством организации. К примеру, инвестирование в социальную сферу.

Объемы и направления капиталовложений определяются предприятием самостоятельно опираясь на состояние производственной базы организации, инвестиционного климата и др. факторов.

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