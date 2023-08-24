«Ростелеком» и Правительство НСО договорились развивать здравоохранение

Соответствующее соглашение на площадке форума «Технопром-2023» подписали глава региона Андрей Травников и вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

«Выставка 2023 года не похожа на прошлогоднюю – даже ее постоянные участники каждый раз демонстрируют новые проекты. Важно, что предприятия успешно находят здесь партнеров для реализации своих идей», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Основная цель документа — повышение качества жизни в Новосибирской области за счет внедрения технологичных решений в сфере медицины. В частности, речь идет о формировании Единого цифрового контура и повышении рейтинга Цифровой зрелости региона.

«У нашей компании большой опыт внедрения ИТ-решений в разных областях здравоохранения. Инновации позволяют автоматизировать многие процессы, тем самым снижая нагрузку на врачей и медперсонал, а применение технологий искусственного интеллекта позволяет повысить точность диагностики и процент выявления патологий», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В Новосибирской области провайдер ведет активную модернизацию единой радиологической информационной системы (ЕРИС) наряду с центральным архивом медицинских изображений (ЦАМИ). Внедрение нового комплекса программных средств в первую очередь позволит повысить процент выявления патологий и злокачественных образований на ранних стадиях и улучшить эффективность лечебно-диагностического процесса.