«Ростелеком» лидирует на рынке широкополосного доступа в интернет для юридических лиц

Такие данные представляет независимое консалтинговое агентство «ТМТ Консалтинг».

По их оценке, на конец 2019 года общее количество абонентов (портов) широкополосного доступа в интернет в этом сегменте в России достигло 1,84 млн, объем рынка составил 55,4 млрд рублей, при этом «Ростелеком» занимает 42% рынка ШПД для юридических лиц по числу абонентов, а по выручке — 38% рынка. Компания также располагает сетью с наибольшей по сравнению с другими операторами емкостью и является одним из основных поставщиков услуг связи для государственных организаций, как на федеральном уровне, так и на местном.

На территории Сибири за прошедший год были введены гибкие предложения по тарифам на ШПД в комплексе с цифровыми услугами, которые необходимы бизнесу. Сейчас такие решения особенно актуальны для построения бесперебойной дистанционной работы. Это в том числе виртуальная АТС для оптимизации связи внутри компании и с клиентами, облачное видеонаблюдение для контроля за офисами, складами, торговыми площадями, а также телевидение для бизнеса и другие полезные сервисы.

— «Ростелеком» в Сибири еще в начале 2019 года обозначил цель — улучшить качество услуг интернета для корпоративных клиентов. В результате компания сумела увеличить скорость доступа, снизить рост аварийности и улучшить качество предоставления технической поддержки по услуге ШПД. Благодаря этому количество новых абонентов выросло, — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

«Ростелеком» развивает ШПД на основе самых высоких стандартов. Оператор, следуя последним тенденциям в цифровом мире, постепенно переводит клиентов на наиболее стабильные и надежные технологии проводных подключений. В частности, «Ростелеком» постепенно переключает сибирские компании на волоконно-оптические линии связи. Это позволяет получить качественное интернет-соединение до 100 Мбит/c и выше, что помогает без перебоя управлять бизнесом и вводить дополнительные сервисы.

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Фото предоставлено пресс-службой компании